La nuova Volkswagen ID. Up ha superato un passaggio decisivo prima del debutto. Le prime vetture di preserie della piccola elettrica sono state assemblate nello stabilimento di Palmela, in Portogallo, e i controlli iniziali avrebbero dato esito positivo senza anomalie lungo la linea. La Casa tedesca punta a portare sul mercato un’auto elettrica compatta e accessibile, con un prezzo d’attacco che dovrebbe restare sotto i 20.000 euro e un arrivo commerciale fissato nel corso del 2027. Questa fase serve a mettere alla prova le attrezzature, verificare la sequenza delle operazioni e misurare i tempi necessari per realizzare ogni singolo esemplare. Si tratta quindi di una specie di prova generale prima che la produzione vera e propria prenda il via, con l’idea di rendere la mobilità a zero emissioni alla portata di un pubblico decisamente più ampio rispetto a oggi.

Perché proprio Palmela e cosa cambia con l’architettura sviluppata insieme a Rivian

La scelta dello stabilimento Autoeuropa non arriva per caso. La fabbrica alle porte di Lisbona è stata individuata da Volkswagen come il polo industriale destinato alla nuova citycar a batteria e l’organizzazione prevista ha una particolarità piuttosto interessante. La piccola ID. Up condividerà infatti la stessa linea di montaggio con la Volkswagen T-Roc. Una soluzione del genere permette all’impianto di modulare il mix produttivo in base a quello che chiede il mercato, sfruttando al meglio la capacità disponibile senza lasciare reparti sottoutilizzati quando la domanda di un modello rallenta.

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Sul piano tecnico la novità più rilevante riguarda ciò che non si vede. La citycar nascerà sulla piattaforma MEB+ e sarà il primo modello del marchio a utilizzare la nuova architettura elettronica e software messa a punto in collaborazione con Rivian. Il sistema riduce il numero di centraline necessarie per gestire le varie funzioni dell’auto e consente di aggiungere funzionalità tramite aggiornamenti OTA, cioè scaricati a distanza, anche dopo la consegna al cliente. Per il gruppo di Wolfsburg è un cambio di approccio non da poco, visto che la vettura potrà evolvere nel tempo senza passare dall’officina.

Dimensioni, motore e autonomia della futura Volkswagen ID. Up

Il modello di serie deriverà dal concept ID. EVERY1, presentato come anticipazione della nuova generazione di elettriche compatte firmate Volkswagen. Le misure dovrebbero rimanere contenute, con una lunghezza indicativa di 3,88 metri che colloca la nuova arrivata a metà strada tra la vecchia Up! e la più grande ID. Polo. Tra gli elementi anticipati dal prototipo spiccano un motore elettrico anteriore da 70 kW, pari a circa 95 CV, e un’autonomia dichiarata di almeno 250 km nel ciclo WLTP. La velocità massima dovrebbe toccare i 130 km/h, un valore più che adeguato per una vettura pensata soprattutto per la città ma capace di affrontare anche qualche tratto extraurbano.

Questi numeri però si riferiscono ancora al concept e non sono stati confermati per la versione definitiva, quindi qualche ritocco resta possibile. Il nodo centrale rimane comunque il prezzo. Volkswagen punta a una soglia d’ingresso inferiore ai 20.000 euro, un fattore considerato fondamentale per rendere competitiva la nuova ID. Up nel segmento delle elettriche economiche, dove la cifra di listino pesa spesso più di qualsiasi scheda tecnica. Quanto alle tempistiche, la produzione di serie è attesa nella seconda metà del 2027 e l’ultimo trimestre dell’anno viene indicato come riferimento per l’avvio dei volumi industriali a Palmela.

Fonte: TecnoAndroid