The Americans è una di quelle serie che il tempo non ha scalfito, anzi. Considerata tra le produzioni più apprezzate degli anni 2010, questa serie thriller intreccia lo spionaggio con la vita familiare sullo sfondo della Guerra fredda e prende spunto da un caso reale. Il risultato è un racconto in cui diventa davvero difficile capire da che parte stare, ed è proprio questa ambiguità a renderla un titolo da recuperare oggi.

Il nome che salta subito all’occhio è quello di Keri Russell. L’attrice è tornata a conquistare il pubblico televisivo dal 2023 grazie a The Diplomat, ma chi la segue da tempo sa bene che il suo percorso sul piccolo schermo non si esaurisce lì. Per molti spettatori resta ancora la star di Felicity, il ruolo che l’ha resa celebre, eppure tra il 2013 e il 2018 Keri Russell aveva già catturato l’attenzione con un progetto ben diverso, più cupo e decisamente più adulto. Quel progetto era appunto The Americans.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Spionaggio e famiglia nella stessa casa

La forza di The Americans sta nel modo in cui tiene insieme due mondi che sulla carta non dovrebbero mai incontrarsi. Da una parte c’è il mondo dello spionaggio, con tutto quello che comporta in termini di segreti, tensione e scelte moralmente scomode. Dall’altra c’è la quotidianità di una famiglia, con i suoi equilibri fragili e le sue piccole routine. La serie non separa mai questi due piani in modo netto. Li sovrappone di continuo e costringe lo spettatore a guardarli insieme, nello stesso momento e spesso nella stessa stanza.

È qui che entra in gioco la sensazione di non sapere bene per chi fare il tifo. In molti racconti di spie i ruoli sono chiari e il pubblico capisce in fretta chi sono i buoni e chi i cattivi. Nel caso di questo thriller succede l’esatto contrario. Le linee si confondono e i personaggi finiscono per apparire allo stesso tempo vicini e lontani, comprensibili e inquietanti. Una scelta narrativa che rende la visione meno comoda ma molto più coinvolgente.

Una storia che parte da un caso reale

A dare ulteriore peso al racconto c’è il fatto che la serie si ispira a un caso reale. Non si tratta quindi soltanto di una costruzione di fantasia ambientata in un’epoca suggestiva. Il legame con la realtà aggiunge una sfumatura diversa a tutto quello che accade sullo schermo e rende ancora più credibile il clima di sospetto che attraversa ogni episodio. La Guerra fredda non è un semplice sfondo decorativo ma il motore stesso della storia, il contesto che spiega ogni silenzio e ogni bugia.

Proprio per questo The Americans viene spesso indicata come una delle produzioni più riuscite del decennio scorso. Ha saputo raccontare un periodo storico complesso senza ridurlo a una sfilata di cliché, puntando sulle persone prima ancora che sugli intrighi. Il pubblico che oggi segue Keri Russell in The Diplomat ha così l’occasione di scoprire un capitolo precedente della sua carriera, forse meno noto alle nuove generazioni di spettatori ma altrettanto significativo. La serie è andata in onda dal 2013 al 2018 e rimane uno dei titoli da riscoprire tra le produzioni degli anni 2010 dedicate allo spionaggio.

Fonte: TecnoAndroid