Perché i truffatori insistono così tanto nel far attivare le notifiche push di un sito web? A chiarire il motivo ci hanno pensato gli esperti di sicurezza informatica di Malwarebytes, che hanno descritto con precisione il meccanismo dietro questa vera e propria ossessione. Il punto di partenza è semplice. Un sito che ha ricevuto l’autorizzazione dall’utente può continuare a inviare avvisi al browser anche quando nessuno lo sta più visitando. E a seconda della piattaforma e della configurazione del browser questi messaggi possono spuntare persino quando il programma non risulta aperto in modo visibile.

Da qui nascono diversi vantaggi per chi organizza la frode. Il primo riguarda le occasioni a disposizione per ottenere un clic. I ricercatori spiegano che invece di puntare tutto su una singola visita i malintenzionati possono spedire più messaggi per invogliare le persone a tornare sulle loro pagine. Si tratta di una questione di numeri, perché con una pioggia di avvisi diventa sempre più facile che prima o poi qualcuno abbocchi.

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C’è poi un secondo aspetto, forse ancora più insidioso. Le notifiche push si rivelano uno strumento molto più persuasivo per far passare una bugia. Secondo gli esperti questi avvisi compaiono attraverso il browser e il sistema operativo, e testi e immagini possono imitare allarmi di sicurezza, comunicazioni finanziarie o perfino messaggi che sembrano arrivare da persone conosciute. Insomma l’aspetto è quello di un avviso ufficiale e proprio per questo abbassa le difese di chi lo riceve.

Un raggiro lontano dalla trappola iniziale

Il terzo elemento ha a che fare con la memoria degli utenti. Quando cominciano ad arrivare i messaggi allarmanti, spiegano da Malwarebytes, è facile non ricordare più quale sito abbia ottenuto il permesso, e ancora meno collegare quegli avvisi a un quiz dall’aria del tutto innocua compilato giorni prima. Il traffico generato in questo modo finisce poi per alimentare pubblicità, promozioni legate all’affiliazione, truffe e download indesiderati.

Questo passaggio spiega altri due benefici per i truffatori. Da una parte le notifiche restano distanti dall’inganno originale e risulta quindi complicato risalire alla fonte del problema. Dall’altra garantiscono maggiori possibilità di guadagno, visto che ogni clic può trasformarsi in denaro attraverso canali diversi.

Come difendersi dalle notifiche push dei truffatori

Gli esperti hanno indicato anche alcune regole pratiche per restare al sicuro. La prima è non cliccare sulle richieste di autorizzazione finché non è chiaro cosa andranno ad attivare. La seconda riguarda una formula ben precisa. La dicitura “Consenti di continuare a ricevere notifiche” andrebbe considerata un vero campanello d’allarme, soprattutto quando compare nei quiz, nelle pagine con video o su siti sconosciuti.

Chi invece avesse già dato il via libera ad avvisi sospetti può comunque correre ai ripari con pochi gesti su Android. Basta scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per aprire il pannello delle notifiche e cercare all’interno del messaggio l’opzione “Annulla iscrizione”. Se presente, un tocco è sufficiente per bloccare gli invii futuri da quel sito web. Chrome mette inoltre a disposizione la funzione Annulla, utile nel caso in cui la disiscrizione sia avvenuta per errore.

Fonte: TecnoAndroid