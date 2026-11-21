La serie tv di Prime Video dedicata alla Saga del Clone sembra pronta a imboccare una strada piuttosto lontana da quella tracciata dai fumetti Marvel. Le ultime indiscrezioni sulla trama del nuovo progetto in live action con protagonista l’Uomo Ragno parlano infatti di grosse libertà creative rispetto al materiale di partenza. Al centro di tutto ci sono i cloni di Peter Parker e il modo in cui verranno gestiti i loro poteri, con un approccio che a quanto pare ha qualcosa di decisamente bizzarro.

Una Saga del Clone diversa da quella dei fumetti

I nuovi dettagli emersi nelle ultime ore aggiungono qualche tassello a un progetto di cui finora si sapeva ben poco. Il dato più evidente è che la serie live action non avrebbe alcuna intenzione di seguire alla lettera la storia raccontata sulle pagine a fumetti. Gli autori avrebbero scelto di reinterpretare liberamente l’idea alla base della Saga del Clone, cambiando parecchio le carte in tavola proprio sull’elemento che rende questa vicenda così riconoscibile per chi la conosce.

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Non si tratta quindi di piccoli aggiustamenti pensati per adattare la trama al linguaggio televisivo. Le libertà di cui si parla vengono descritte come importanti e toccano direttamente il cuore del racconto, ovvero l’esistenza di più versioni di Peter Parker. È proprio questo aspetto ad aver attirato l’attenzione, perché la presenza dei cloni rappresenta l’ossatura stessa della storia e qualsiasi modifica in questo senso finisce inevitabilmente per cambiarne la natura.

Cloni e poteri ragneschi, cosa trapela sulla trama

Il punto che sta facendo discutere di più riguarda i poteri ragneschi. Secondo le indiscrezioni la produzione avrebbe deciso di trattare le abilità dei cloni in maniera inedita, con una soluzione che viene definita alquanto strana rispetto a quanto visto nei fumetti. I dettagli precisi non sono ancora stati confermati in via ufficiale ma il quadro che emerge lascia intendere una rilettura piuttosto audace dei personaggi e delle loro capacità.

Per gli appassionati della versione cartacea la notizia ha il sapore di un campanello d’allarme. La Saga del Clone è una delle vicende più note legate all’Uomo Ragno e vederla stravolta in punti così centrali rischia di non convincere chi si aspettava un adattamento più vicino all’originale. Il timore principale è che le modifiche annunciate possano allontanare la serie dallo spirito della storia, trasformandola in qualcosa di molto diverso da quello che i lettori ricordano.

Va detto che si parla ancora di indiscrezioni e di retroscena trapelati in modo non ufficiale, quindi il quadro potrebbe essere più sfumato di quanto appaia oggi. Quello che emerge con chiarezza è la direzione generale del progetto, che punta a reinventare piuttosto che a riproporre fedelmente. La nuova serie di Prime Video sembra quindi intenzionata a costruire una propria versione della Saga del Clone, con cloni di Peter Parker e poteri ragneschi rivisti secondo un approccio che si discosta in modo netto dai fumetti Marvel.

Fonte: TecnoAndroid