Windows 11, il cursore si trova al volo con Pointer Indicator

Microsoft continua ad arricchire Windows 11 con una serie di novità che riguardano soprattutto l’accessibilità, il dialogo con lo smartphone e la gestione dell’interfaccia. Le ultime anteprime distribuite agli Insider non puntano a stravolgere l’esperienza desktop con funzioni del tutto inedite. L’idea è piuttosto quella di rendere più immediati strumenti che nel sistema operativo esistono già. Le build coinvolte sono due, e la prima è la 26220.9568, destinata al canale Beta di Windows 11 25H2, che introduce il Pointer Indicator e una nuova modalità di anteprima per Phone Link.

Sul versante più sperimentale arriva invece la build 26340.9577, disponibile nel canale Experimental, che interviene sul menu Start, sulle Impostazioni rapide e su Narratore. Vale comunque la pena ricordare che si tratta ancora di software di prova. Microsoft può quindi modificare, limitare o persino non distribuire pubblicamente alcune di queste funzioni.

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Il cursore si trova al primo colpo e la Lente di ingrandimento cambia tema

Il Pointer Indicator nasce per aiutare in particolare chi ha problemi di vista a individuare in pochi istanti il cursore sullo schermo. La funzione si trova nelle impostazioni di Accessibilità dedicate al puntatore del mouse e al tocco. Una volta attivata può essere richiamata anche con la scorciatoia Windows + Ctrl + Shift + X. Il suo compito è rendere il cursore più riconoscibile a livello visivo, senza alterare in alcun modo il funzionamento del dispositivo di puntamento.

Nella stessa anteprima anche la Lente di ingrandimento riceve un’attenzione particolare, con un nuovo tema di contrasto pensato per attenuare l’impatto delle interfacce molto luminose. La differenza rispetto alla classica inversione dei colori non è da poco, perché fotografie, grafici e video conservano le tinte originali. C’è poi un ritocco che molti aspettavano da tempo: la finestra Opzioni Cartella di Esplora file supporta finalmente la modalità scura, eliminando una delle incoerenze grafiche ancora sparse tra le varie aree di Windows 11.

Phone Link, invece, punta tutto sulla consultazione veloce. Basta passare con il mouse sopra un messaggio o una notifica recente nella sezione dedicata del menu Start per vederne l’anteprima, senza dover aprire l’elemento sul PC o prendere in mano il telefono. Per sfruttare questa possibilità serve almeno la versione 1.26021.3.0 dell’app. Il risultato pratico è un numero minore di passaggi per capire se una notifica merita attenzione immediata oppure può aspettare.

Il menu Start raccoglie più attività dallo smartphone

Con la build 26340.9577 il legame tra telefono e menu Start si fa ancora più stretto grazie a un pannello laterale scorrevole che permette di scorrere un numero maggiore di attività recenti. La modifica riguarda la componente Collegamento al telefono e mette a disposizione più informazioni senza costringere a cambiare applicazione. L’obiettivo è spostare la consultazione di ciò che accade sul dispositivo mobile in un’area del desktop già usata ogni giorno per avviare programmi e ritrovare i contenuti recenti.

La stessa versione porta anche le Raccomandazioni energetiche direttamente nelle Impostazioni rapide e rinnova l’aspetto della sezione dedicata ai file temporanei, all’interno delle impostazioni dello spazio di archiviazione. Sono ritocchi piccoli, certo, ma rendono più raggiungibili funzioni che altrimenti richiederebbero di aprire l’app Impostazioni per intero.

Un capitolo a parte riguarda Narratore, che estende la lettura matematica alle lingue supportate e ai contenuti web compatibili nei browser Microsoft Edge e Google Chrome. Lo scopo è interpretare formule ed equazioni in modo più comprensibile per chi si affida a uno screen reader, un aspetto dell’accessibilità spesso trascurato. Sul piano della manutenzione Microsoft ha infine corretto un problema che colpiva alcuni dispositivi USB Audio Class 1.0 e ha migliorato la conservazione delle impostazioni della barra delle applicazioni quando si collegano o scollegano più monitor.

Fonte: TecnoAndroid