Chi utilizza un computer con Windows 11 24H2 o 25H2 potrebbe presto trovare una novità all’interno di Windows Update. L’aggiornamento a Windows 11 26H2 ha infatti iniziato a comparire da solo, senza bisogno di andarlo a cercare, perché dal 18 novembre Microsoft ha cominciato ad allargare la distribuzione automatica ai dispositivi compatibili che non vengono gestiti da un reparto informatico.

È un passaggio che cambia un po’ le carte in tavola. Stavolta la novità non si ferma ai PC aziendali in cui gli aggiornamenti non sono amministrati centralmente, ma coinvolge anche i normali computer personali, quelli che si usano a casa per lavoro, studio o svago. In pratica chi non ha un tecnico o una struttura aziendale alle spalle rientra pienamente nel perimetro di questa nuova fase del rilascio, e potrebbe vedersi proporre la nuova versione del sistema operativo senza aver mosso un dito.

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Da aggiornamento facoltativo a proposta automatica

Va ricordato che 26H2 non è una novità assoluta. La nuova versione di Windows 11 era già disponibile da fine ottobre, ma solo per chi apriva le Impostazioni e avviava manualmente la ricerca degli aggiornamenti. Serviva quindi un minimo di iniziativa da parte dell’utente, che doveva sapere dell’esistenza del pacchetto e decidere di installarlo di sua volontà, senza che il sistema lo spingesse in qualche modo.

Con il nuovo passaggio le cose funzionano diversamente. Adesso è lo stesso Windows Update a proporre l’aggiornamento, man mano che il rilascio raggiunge altre macchine. Non occorre più andare a caccia della versione più recente, perché sarà il sistema a segnalarla quando il computer rientrerà nel gruppo di dispositivi interessati. Un cambio di approccio che tocca soprattutto chi, fino ad ora, aveva lasciato tutto com’era senza preoccuparsi di controllare la presenza di nuove versioni proposte da Microsoft.

Perché non tutti lo ricevono nello stesso giorno

C’è però un aspetto da tenere presente. Avere un PC compatibile non significa automaticamente veder comparire il pacchetto lo stesso giorno di tutti gli altri. Microsoft continua infatti a distribuire Windows 11 26H2 per fasi, raggiungendo progressivamente gruppi diversi di dispositivi invece di renderlo disponibile a tutti nello stesso momento.

A pesare sulla disponibilità sono anche le impostazioni del dispositivo. A seconda di come è configurato il computer, la proposta di aggiornamento può arrivare prima o dopo, e non è detto che due PC simili, magari nella stessa casa, ricevano la nuova versione in contemporanea. Chi ancora non la vede tra le opzioni di Windows Update non deve quindi pensare per forza a un problema o a un’incompatibilità, perché il rilascio graduale prevede proprio questo tipo di differenze nei tempi.

Rimane comunque valida la strada già percorribile da fine ottobre. Chi preferisce non aspettare può entrare nelle Impostazioni e avviare la ricerca degli aggiornamenti in modo manuale, mentre per tutti gli altri sarà Windows Update a presentare la versione 26H2 quando la distribuzione progressiva raggiungerà il loro computer.

Fonte: TecnoAndroid