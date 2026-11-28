Un errore di posizionamento di appena un paio di metri può bastare perché un’auto a guida autonoma finisca nella corsia sbagliata e provochi un incidente. Tra le cause possibili di uno sbaglio simile c’è anche qualcosa di apparentemente lontanissimo, cioè l’accensione dei motori di un veicolo spaziale. È quanto emerge da uno studio dedicato agli effetti di Artemis II sull’atmosfera terrestre, pubblicato su Geophysical Research Letters e firmato da ricercatori della National Cheng Kung University di Taiwan e del Goddard Space Flight Center della Nasa. La missione, decollata il 1° aprile 2026 dal Kennedy Space Center in Florida, ha portato quattro astronauti attorno alla Luna e ha riportato l’uomo nello spazio lunare dopo oltre mezzo secolo.

Il fenomeno analizzato riguarda la ionosfera, la fascia dell’atmosfera compresa tra circa 60 e oltre mille chilometri di quota. Proprio lì l’enorme energia sprigionata dai propulsori dei razzi crea onde che si propagano e modificano la concentrazione degli elettroni. Non si tratta di una novità assoluta, perché effetti simili erano già stati osservati con la missione Apollo 14 nel 1971 e con il lancio di Skylab, la prima stazione spaziale statunitense, nel 1973. “I gas di scarico possono, inoltre, ridurre la densità degli elettroni in alcune zone, creando i cosiddetti buchi ionosferici“, spiega Charles Lin, professore di scienze della Terra all’ateneo taiwanese e tra gli autori della ricerca.

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Tre perturbazioni in un solo viaggio

Il dato più interessante sta nei numeri. Artemis II è stata la prima missione capace di generare, nel corso di un unico viaggio, ben tre episodi di perturbazione sopra il Nord America. Il primo è arrivato una decina di minuti dopo il decollo, con onde che si sono spinte oltre i mille chilometri di distanza.

Il secondo si è presentato quasi due ore più tardi, quando lo stadio superiore del razzo ha acceso i motori per spingere la capsula su un’orbita più ampia attorno alla Terra. La manovra, cominciata a 185 chilometri di altitudine e durata 18 minuti, ha prodotto uno squilibrio esteso per oltre 5.000 chilometri lungo la traiettoria del veicolo. Il terzo episodio risale invece a circa 25 ore dopo la partenza, quando i propulsori hanno indirizzato la capsula verso la Luna. Anche in quel caso l’effetto è stato analogo ma più contenuto, sia per intensità sia per estensione, visto che l’accensione è durata poco meno di sei minuti e ha liberato circa un diciottesimo dell’energia sprigionata nella manovra precedente.

Cosa rischiano Gps, auto autonome e droni

Queste anomalie hanno ricadute molto concrete. I segnali radio inviati dai satelliti devono attraversare la ionosfera prima di raggiungere la superficie e, se quello strato dell’atmosfera è alterato, i tempi di propagazione cambiano. Il risultato può tradursi in un errore di geolocalizzazione nei sistemi di navigazione satellitare, a partire dal Gps statunitense fino all’europeo Galileo e al russo Glonass. “Imprecisioni di pochi metri, trascurabili quando si utilizza il navigatore dello smartphone per orientarsi in una città, possono rappresentare un rischio per i sistemi di guida autonoma o per i droni, soprattutto durante le manovre che richiedono un’elevata precisione”, sottolinea Lin.

Di norma le perturbazioni provocate dai razzi durano da pochi minuti a qualche ora. Con il moltiplicarsi delle missioni dirette verso la Luna e, più avanti, verso Marte, le variazioni della ionosfera dovute all’attività umana potrebbero però diventare sempre più frequenti. “È, quindi, necessario monitorare la meteorologia spaziale di origine antropica, anche per valutare i possibili effetti sulle comunicazioni radio e sulla navigazione satellitare”, conclude il docente.

Fonte: TecnoAndroid