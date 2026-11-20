Google Wallet potrebbe presto cambiare ancora aspetto, questa volta con una vera barra di navigazione flottante pensata per rendere più ordinato il passaggio tra le diverse sezioni dell’app. Il portafoglio digitale predefinito degli smartphone Made by Google, che è anche uno dei più apprezzati nell’intero ecosistema Android, negli ultimi tempi ha ricevuto parecchie novità, molte delle quali puramente estetiche. E a quanto pare il lavoro sull’interfaccia non si è ancora fermato.

Basta guardare cosa è successo negli ultimi mesi per capire la direzione presa. C’è stato il redesign generale, reso ufficiale a maggio, poi è arrivata l’interfaccia più colorata dedicata ai pass e infine le carte di pagamento impilate in verticale. A questo elenco potrebbe aggiungersi a breve una versione rivista della barra flottante, che cambia forma e soprattutto funzione.

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Come cambia la barra di navigazione di Google Wallet

Le tracce del nuovo elemento sono emerse analizzando la versione 26.45 dell’app, dove sono comparsi i lavori in corso per una barra modificata. Oggi Google Wallet propone una pillola ovale divisa in due metà, con le opzioni “Mostra altro” e “+”. Niente di particolarmente complicato, ma nemmeno qualcosa che si possa definire una barra di navigazione nel senso stretto del termine.

La soluzione in fase di test punta invece su un design a tre opzioni, raggruppate in due blocchi separati. Il risultato assomiglia molto di più a una barra vera e propria, con una logica più chiara e una distinzione netta tra ciò che serve a spostarsi dentro l’app e ciò che invece ha un compito diverso.

Il primo blocco mantiene la forma ovale e racchiude le voci legate proprio alla navigazione. Da una parte c’è Home, cioè la schermata iniziale che compare all’apertura di Google Wallet, dall’altra “Mostra altro”, che stavolta si presenta con un’icona fatta di righe e una lente d’ingrandimento. Il pulsante “+” viene invece staccato dal resto e sistemato dentro un bottone circolare tutto suo.

La scelta ha una sua coerenza, perché quel tasto non serve a muoversi tra le schede ma si limita ad aprire il menu “Aggiungi a Wallet”. Un approccio simile a quello già visto su Google Foto con la funzione Chiedi a Foto, che vive separata dai comandi di navigazione principali. Anche nella futura versione la barra continuerà a seguire i colori dinamici, con la scheda selezionata evidenziata da una tonalità che riprende il tema del dispositivo. A completare il quadro ci sarà poi una nuova animazione, pensata per accompagnare il passaggio da una scheda all’altra in modo più fluido.

Più Paesi per i passaporti digitali

Va detto che la novità non è ancora visibile a tutti, nemmeno installando la versione 26.45. Si tratta con ogni probabilità del classico rollout lato server, con cui Google attiva le funzioni in modo graduale e indipendente dall’aggiornamento scaricato. Serve quindi un po’ di pazienza prima di vedere la nuova barra comparire sul proprio telefono.

Nel frattempo il portafoglio digitale di Big G continua ad allargare la lista dei Paesi in cui è possibile usare i passaporti digitali. Ai cinque mercati supportati fin dall’inizio, ovvero Brasile, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e Taiwan, si sono aggiunti nel tempo anche l’Italia, l’Austria, l’Estonia, l’Irlanda, la Malesia, la Spagna e il Vietnam.

Per chi non l’avesse già sul telefono, Google Wallet è preinstallata su molti smartphone Android e in ogni caso può essere scaricata oppure aggiornata gratuitamente attraverso il Google Play Store.

Fonte: TecnoAndroid