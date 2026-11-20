Il nuovo standard WiFi 8 nasce con un’idea abbastanza controcorrente nel mondo delle reti senza fili, ovvero che migliorare non significa per forza andare più veloci. La velocità oggi non manca affatto. WiFi 7 arriva sulla carta a circa 23 Gbps, un valore che quasi nessuno riuscirà mai a vedere nell’uso quotidiano. Il vero nodo adesso è un altro e si chiama affidabilità.

Arrivato nel 2024, WiFi 7 si porta dietro alcuni difetti noti a molti utenti, come una stabilità non sempre all’altezza, una scarsa capacità di attraversare i muri e una portata relativamente ridotta. Il suo successore, ancora in fase di sviluppo, punta proprio a sistemare questi punti deboli. L’approvazione definitiva è attesa per il 2028, ma aziende come ASUS e TP Link non hanno perso tempo e hanno già presentato i primi router basati sulla bozza delle specifiche.

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Meno velocità da record e più stabilità in casa

La maggior parte delle offerte internet domestiche garantisce poche centinaia di megabit al secondo, una soglia che anche i vecchi router WiFi 6 gestiscono senza fatica. Per connessioni più spinte, come una fibra da 2 Gbps, WiFi 7 tiene il passo piuttosto bene, soprattutto quando il dispositivo si trova a pochi passi dall’apparecchio. Con WiFi 8 l’attenzione si sposta invece sulla stabilità del segnale, con l’obiettivo di tappare quelle falle che portano a connessioni ballerine.

Le situazioni sono quelle che molti conoscono bene. Una stanza della casa dove il segnale arriva debole, un condominio con 20 reti che si contendono lo spazio radio oppure il passaggio poco fluido da un nodo all’altro di un sistema mesh quando ci si sposta tra le stanze. Non a caso lo standard alla base, chiamato 802.11bn, ha ricevuto il soprannome di “Ultra High Reliability”, un nome che dice parecchio sulle sue priorità.

I numeri promessi vanno nella stessa direzione. WiFi 8 dovrebbe offrire un throughput migliore del 25% con segnali deboli, il 25% di pacchetti persi in meno (in particolare durante il passaggio tra access point) e una latenza inferiore del 25% nei momenti più critici.

Il segreto sta soprattutto nel modo in cui gli access point collaborano tra loro. I router attuali condividono i canali facendo a turno e non sempre nella maniera più efficiente. La nuova generazione perfeziona questo meccanismo e permette agli access point compatibili di coordinarsi su quando trasmettere ciascuno. È un approccio che darà il meglio di sé proprio con le reti mesh.

Perché acquistare oggi un router WiFi 8 ha poco senso

Già adesso è possibile comprare un router da gaming o un sistema mesh di ASUS basato su WiFi 8, mentre un modello TP Link è in arrivo a breve in alcune regioni. Il vantaggio concreto però per ora è minimo. Perché i miglioramenti si facciano sentire serve che anche il dispositivo dall’altra parte, che sia uno smartphone, un portatile o un tablet, supporti il nuovo standard.

Acquistarne uno oggi significa quindi più che altro investire sul futuro, non certo ottenere un beneficio immediato, anche se il marketing tende a raccontare un’altra storia. C’è poi un altro aspetto da considerare. Questi primi prodotti sono costruiti sulla bozza delle specifiche e nessuno può garantire che supporteranno tutte le funzioni della versione finale.

Col tempo WiFi 8 diventerà una scelta sensata, specie per chi vive in edifici affollati di reti o utilizza una configurazione mesh, ma i benefici veri arriveranno tra un anno o due. Nel frattempo WiFi 7 resta un’opzione del tutto ragionevole per chi deve cambiare router. E se l’apparecchio di casa non si trova nella posizione ideale, spostarlo in un punto centrale dell’abitazione probabilmente farà più differenza di qualsiasi nuovo standard, provvisorio o definitivo che sia.

Fonte: TecnoAndroid