Xbox, sfondi dinamici a rotazione e menu Guida a destra in test

Da oggi Microsoft ha cominciato a testare nuove opzioni di personalizzazione per le console Xbox, con un pacchetto di novità che riguarda soprattutto l’aspetto dell’interfaccia e il modo in cui vengono gestiti i contenuti. A poterle provare per primi sono gli iscritti al programma Xbox Insiders, che ora hanno accesso a sfondi che ruotano in automatico, a nuove opzioni nella libreria pensate per i giochi digitali e alla possibilità di spostare il menu Guida sul lato destro dello schermo. Si tratta di interventi diversi tra loro ma accomunati da un obiettivo piuttosto chiaro, cioè lasciare a chi usa la console più margine di scelta su come presentare e organizzare l’ambiente di gioco.

Sfondi dinamici che cambiano da soli

La novità più visibile riguarda gli sfondi dinamici. A spiegare il funzionamento è Eden Marie, principal software engineering lead di Xbox, secondo cui gli Xbox Insiders possono ora salvare i propri sfondi dinamici preferiti e farli scorrere automaticamente uno dopo l’altro. Praticamente non serve più tornare ogni volta nelle impostazioni per cambiare immagine, perché il sistema si occupa di alternare quelle selezionate.

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C’è poi un’altra opzione che amplia ulteriormente le possibilità. All’inizio di ciascuna categoria di sfondi compare la voce Shuffle, che permette di attivare la riproduzione casuale direttamente su un intero gruppo di immagini. In questo modo chi non ha voglia di scegliere uno per uno gli sfondi preferiti può semplicemente affidarsi a una categoria e lasciare che sia la console a pescare al suo interno.

Anche la frequenza del cambio è regolabile. Come spiegato dalla stessa Eden Marie, lo sfondo può cambiare a ogni accesso oppure seguire una cadenza oraria, giornaliera o settimanale. La scelta dipende dalle abitudini di ciascuno. Chi accende la console più volte nel corso della stessa giornata, ad esempio, potrebbe preferire la rotazione legata all’accesso, mentre chi ama un’interfaccia più stabile può optare per un aggiornamento settimanale, così da ritrovare la stessa immagine per diversi giorni prima del cambio successivo.

Menu Guida sul lato destro e libreria più ordinata

Il secondo fronte su cui Microsoft sta lavorando riguarda la disposizione degli elementi a schermo. Tra le opzioni in fase di prova c’è infatti la possibilità di spostare il menu Guida di Xbox sul lato destro, una modifica che tocca uno degli elementi più utilizzati dell’interfaccia e che offre una collocazione alternativa a chi la trova più comoda.

Non meno interessante è l’intervento sulla libreria dei giochi digitali. Le nuove opzioni in test sono pensate per gestire meglio i titoli in formato digitale e Microsoft sta anche migliorando il modo in cui vengono organizzati i giochi passati dal disco al digitale, i cosiddetti titoli disc to digital. Si tratta di un aspetto che riguarda da vicino chi possiede una collezione mista e ha bisogno di tenere in ordine contenuti di provenienza diversa all’interno della stessa raccolta.

Per il momento tutte queste funzioni restano riservate al programma Xbox Insiders, che rappresenta il primo banco di prova per le novità destinate alle console della casa di Redmond. Sfondi a rotazione, menu Guida spostabile a destra e nuove opzioni per la libreria digitale sono quindi le modifiche che gli iscritti possono iniziare a provare da oggi sulle proprie console Xbox.

Fonte: TecnoAndroid