Wi-Fi lento la sera: il vero colpevole non è il provider

Capita a molti che il Wi-Fi lento la sera diventi una specie di appuntamento fisso: la connessione fila liscia per tutto il giorno, poi verso l’ora di cena tutto si appesantisce, i video iniziano a caricare a scatti e le partite online diventano un esercizio di pazienza. La colpa, quasi sempre, non è del provider. È il modo stesso in cui funziona la rete senza fili, che condivide lo spettro radio con tutte le reti dei vicini, a creare il problema. In un condominio o in un quartiere denso, quello che fanno gli altri con il router incide direttamente sulle prestazioni della propria connessione.

Il meccanismo è più semplice di quanto sembri. Il router non può trasmettere mentre un altro apparato nelle vicinanze sta usando la stessa fetta di spettro. La rete aspetta il proprio turno, e quell’attesa si traduce in un ritardo percepibile sui dispositivi. Nulla di immaginario, la congestione nelle ore di punta è un fenomeno documentato che riguarda le reti wireless di mezzo mondo.

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Perché la sera il traffico esplode

Tra le 19 e le 23 succede tutto insieme. Le persone rientrano a casa, partono le serie in streaming, si accendono console e dispositivi della smart home, i sensori chiacchierano sulla banda dei 2,4 GHz già affollata di suo. Non è solo questione di vicini: anche dentro casa il carico aumenta, tra familiari collegati contemporaneamente, backup automatici programmati proprio in quelle ore e download pesanti che si mangiano banda in sottofondo senza che nessuno se ne accorga. Il risultato è che sia la banda dei 2,4 GHz sia quelle più veloci si trovano sotto pressione nello stesso momento. La sensazione è quella di una rete che rallenta fino quasi a fermarsi, e la tentazione di prendersela con l’operatore o di passare a un abbonamento più costoso diventa forte. Nella maggior parte dei casi, però, sarebbe una spesa inutile.

Come capire se il provider c’entra davvero

Esiste una verifica rapida per togliersi il dubbio. Basta misurare velocità e latenza prima via Ethernet e poi via Wi-Fi, possibilmente sullo stesso dispositivo e nello stesso momento. Se il collegamento via cavo va nettamente meglio, il provider è innocente e il collo di bottiglia sta tutto nella parte wireless. Il cavo, del resto, non deve fare i conti con i limiti dello spettro radio. È il motivo per cui, anche nell’era del Wi-Fi 7 e con il Wi-Fi 8 alle porte, tanti continuano a fidarsi di una connessione fisica. Un cavo Cat 6a che collega PC da gaming, console, TV o box per lo streaming al router garantisce una linea diretta, con velocità e stabilità difficili da eguagliare. Lo stesso discorso vale per i nodi di una rete mesh, che rendono molto di più quando sono cablati tra loro.

Il canale sbagliato è più comune di quanto si pensi

Non tutto però si può collegare via cavo, e qui entra in gioco un intervento che spesso viene trascurato: la scelta manuale del canale Wi-Fi. Di default il router esegue una scansione a ogni riavvio e sceglie da solo il canale che gli sembra meno affollato, tra quelli non sovrapposti disponibili sulla banda. Sui 2,4 GHz ce ne sono soltanto tre, mentre 5 GHz e 6 GHz ne offrono parecchi di più.

Il difetto della selezione automatica è che fotografa la situazione in un istante preciso e poi ci resta attaccata, anche quando intorno cambia tutto. Alle otto di sera lo scenario radio è ben diverso da quello delle tre del pomeriggio. Strumenti come WiFi Analyzer e NetSpot mostrano su quali canali stanno operando le reti dei vicini, e da lì diventa semplice impostare a mano quello meno trafficato nelle impostazioni del router.