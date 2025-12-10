WhatsApp: tutti i modi per bloccare contatti indesiderati

WhatsApp è sempre tra le piattaforme preferite dagli utenti per scambiare messaggi, ma non solo. Già da tempo la piattaforma di Meta sta cambiando e cercando di diventare molto più social.

Purtroppo, oltre ai vantaggi di utilizzare WhatsApp, il fatto di effettuare delle azioni su una delle piattaforme più utilizzate al mondo, la rende molto esposta.

Infatti, recentemente WhatsApp è molto utilizzata come veicolo per le truffe. Alcuni cyber criminali preferiscono utilizzare proprio questa piattaforma per cercare di truffare gli utenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp stava lavorando per cercare di aumentare la privacy e la sicurezza della propria applicazione, ma nel frattempo se gli utenti dovessero ricevere dei messaggi provenienti da numeri sconosciuti e che appaiono sospetti, potranno scegliere di bloccare i seguenti contatti per sicurezza.

WhatsApp: ecco le tecniche per bloccare i contatti

Se si blocca un contatto su WhatsApp, si impedisce a quest’ultimo di inviare dei messaggi, ma non solo poiché non sarà più in grado di visualizzare nessuna informazione personale, come le immagini di profilo o l’ultimo accesso.

In alcuni casi si potrebbe rendere necessario bloccare un contatto che è già salvato in rubrica. Per farlo basterà entrare su WhatsApp, in particolare aprire la chat con questo contatto e toccando il nome del contatto si accede a una schermata con una serie di azioni. Una delle ultime voci si chiama proprio blocca contatto. Cliccando lì sopra sarà possibile bloccare chiunque si desideri.

Per bloccare un numero sconosciuto è ancora più semplice. Quando il contatto in questione invia un messaggio, WhatsApp farà già apparire l’opzione per bloccarlo. Oltre a questo è possibile anche segnalare il numero come spam.

Bloccare numeri sconosciuti e persone fastidiose su WhatsApp è davvero molto semplice, ma è anche un passaggio fondamentale in alcuni casi per proteggere la propria privacy la propria sicurezza ed evitare che si incappa in tentativi di truffa o di fastidi di qualsiasi genere.