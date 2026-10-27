WhatsApp testa un filtro per menzioni e risposte nei gruppi

Gli sviluppatori di WhatsApp stanno provando un nuovo filtro per le menzioni e le risposte, pensato per chi passa le giornate tra decine di conversazioni affollate e rischia di perdersi proprio i messaggi che lo riguardano da vicino. La novità permette di isolare in un attimo le chat di gruppo in cui qualcuno ha citato direttamente l’utente oppure ha replicato a un suo messaggio, senza dover scorrere ogni singola conversazione alla ricerca del punto giusto.

Il lavoro sul celebre servizio di messaggistica istantanea procede senza sosta. Tra funzioni inedite e ritocchi grafici, l’obiettivo resta quello di offrire un’esperienza sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione. Questo strumento si inserisce esattamente in quel percorso, con un taglio molto concreto e legato all’uso quotidiano dell’app.

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Come funziona il nuovo filtro in WhatsApp Beta

Il progetto non è nato all’improvviso. Da alcuni mesi il team di sviluppo ci lavora partendo da un’esigenza piuttosto comune, cioè evitare che menzioni e risposte finiscano nel dimenticatoio. Il problema si fa sentire soprattutto quando si è iscritti a numerosi gruppi di grandi dimensioni, dove i messaggi si accumulano in fretta e qualche contenuto interessante finisce inevitabilmente sepolto sotto tutto il resto.

Con la versione 2.26.42.12 beta per Android la funzione è stata messa a disposizione di alcuni utenti. Si tratta quindi di un rilascio circoscritto, riservato per ora a una parte di chi partecipa al programma di prova dell’applicazione. Un passaggio tipico per le novità di questo tipo, che vengono testate su un numero ristretto di persone prima di un eventuale debutto più ampio.

Sul piano grafico non ci sono stravolgimenti. Il nuovo filtro trova posto nella parte superiore della scheda Chat, proprio accanto a quelli già presenti come Non letti, Preferiti e Gruppi. Chi usa abitualmente queste scorciatoie si ritrova quindi davanti a un’opzione in più, collocata nello stesso spazio e facile da individuare fin dal primo sguardo.

Schermata vuota e badge con il conteggio

Il funzionamento è immediato. Toccando il filtro, WhatsApp mostra soltanto le conversazioni nelle quali qualcuno ha menzionato l’utente o ha risposto a un suo messaggio. Tutte le altre chat spariscono temporaneamente dalla vista, lasciando spazio solo a ciò che richiede davvero attenzione. Quando invece non ci sono menzioni o risposte in sospeso, l’app si limita a mostrare una schermata vuota, segno che non c’è nulla da recuperare.

A completare il quadro arriva anche un badge che indica il numero di conversazioni con menzioni e risposte ancora da leggere. Un dettaglio piccolo ma utile, perché consente di capire a colpo d’occhio quante discussioni attendono un riscontro, ancora prima di aprire il filtro e controllare nel dettaglio di cosa si tratta.

Per chi desidera provare in anteprima le ultime novità dell’app di messaggistica, è possibile installare WhatsApp Beta, disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli iOS. In questo modo si può accedere alle funzioni in fase di sperimentazione prima che arrivino nella versione stabile, sempre tenendo presente che non tutte vengono attivate contemporaneamente per ogni tester.

Per quanto riguarda la distribuzione a tutti gli utenti, al momento non ci sono informazioni sui tempi. Non si sa ancora quando il nuovo filtro per menzioni e risposte verrà reso disponibile su larga scala.

Fonte: TecnoAndroid