Dietro gli sfondi di iPhone lavora un gruppo di persone che si occupa esclusivamente di questo. Apple ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro per la figura di iOS SpringBoard Engineer dedicata ai wallpaper e nella descrizione della posizione cita in modo esplicito il team SpringBoard Wallpaper, la squadra interna che ha come unico compito la gestione delle immagini di sfondo del sistema operativo. Un dettaglio curioso, che racconta molto dell’attenzione dell’azienda verso un elemento che spesso si dà per scontato.

A notare l’annuncio è stato Aaron Perris, analista che segue da vicino il mondo Apple. Il 23 novembre 2026 ha condiviso la scoperta su X ammettendo con una certa sincerità di non sapere che a Cupertino esistesse un gruppo dedicato proprio agli sfondi. E in effetti la sorpresa ci sta tutta, perché fino a oggi questa realtà non era mai emersa in maniera così chiara.

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Cosa fa il team degli sfondi di iPhone

Per capire di cosa si parla bisogna partire da SpringBoard, il nome interno della parte di iOS che gestisce la Schermata Home e tutto ciò che compare appena si sblocca il telefono. Il team Wallpaper opera proprio lì dentro e nell’annuncio Apple descrive il suo ruolo senza troppi giri di parole: è responsabile degli sfondi “piacevoli e personali” disponibili su iOS. La parte più interessante però riguarda il modo in cui l’azienda spiega l’importanza di questo lavoro. Secondo la descrizione lo sfondo è la prima cosa che appare quando si riattiva iPhone, si trova sotto spazi fondamentali del sistema come la Schermata Home e l’App Switcher ed è in sostanza ciò che rende ogni dispositivo davvero personale. Non un semplice abbellimento quindi, ma un pezzo dell’identità del prodotto.

Gli obiettivi del gruppo sono due e piuttosto precisi. Il primo è creare nuove opzioni di sfondi dinamici. Il secondo è rendere semplicissimo per gli utenti esplorare, creare e personalizzare le proprie immagini di sfondo, senza passaggi complicati.

Chi cerca Apple per il team SpringBoard Wallpaper

La posizione aperta ha sede a San Diego, in California, all’interno dell’area Software and Services, con un impegno di 40 ore settimanali. Chi entrerà nel gruppo seguirà l’intero ciclo di sviluppo: implementare nuove funzioni, definire le API, correggere bug e migliorare le prestazioni. Apple parla di soluzioni full stack che partono dai processi di sistema attivi dietro le quinte, i cosiddetti daemon, e arrivano fino all’interfaccia visibile sullo schermo. Il tutto in collaborazione con i designer e con gli ingegneri di altri reparti dell’azienda.

Anche i requisiti minimi sono indicati con chiarezza. Serve una laurea in Informatica oppure un’esperienza equivalente, insieme a ottime capacità di programmazione e progettazione ad oggetti in SwiftUI e Objective C. Viene richiesta poi esperienza nello sviluppo di API riutilizzabili, sia pubbliche che private, e una solida conoscenza dei problemi di ottimizzazione e prestazioni nei diversi livelli del sistema operativo. Tra i punti apprezzati compaiono la familiarità con Cocoa o con altri framework per le app e buone doti di debugging.

Perché la notizia interessa chi usa iPhone

L’annuncio non anticipa funzioni specifiche e sarebbe sbagliato leggerci dentro novità in arrivo. Conferma però un aspetto concreto: per Apple lo sfondo non è un dettaglio puramente estetico. Esiste un team il cui lavoro consiste proprio nell’immaginare nuove soluzioni dinamiche e nel rendere più facile per chiunque realizzare le proprie. È una direzione già visibile con iOS 27, dove gli sfondi per la Schermata di Blocco si possono generare direttamente da iPhone grazie a Image Playground.

Fonte: TecnoAndroid