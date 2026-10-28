WhatsApp testa i canali nelle Chat con suggerimenti su misura

WhatsApp sta lavorando a uno strumento che porterà i canali fuori dalla scheda Aggiornamenti per collocarli direttamente nella scheda Chat, affidando a dei suggerimenti intelligenti il compito di decidere dove sistemare ciascuno di essi. La novità è comparsa nella beta 2.26.43.2 per Android, distribuita tramite il programma di test su Google Play, e per il momento non ha ancora raggiunto la versione stabile dell’app.

Si tratta di un intervento che tocca da vicino il modo in cui l’applicazione organizza i contenuti seguiti dagli utenti. Invece di lasciare tutto il lavoro di riordino a chi usa WhatsApp, il sistema prova a capire quali canali meritano spazio tra le conversazioni di tutti i giorni e quali possono essere messi da parte senza troppi pensieri.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Suggerimenti basati sulla frequenza d’uso

A orientare le proposte è la frequenza con cui un canale viene effettivamente aperto. Quelli seguiti con costanza e consultati spesso restano nella lista delle chat principali, mentre quelli controllati solo di rado vengono indirizzati verso l’archivio, dove rimangono comunque raggiungibili senza ingombrare la schermata ogni volta che si apre l’applicazione. Nella pagina dedicata alla migrazione, accanto a ogni canale compare un menu a tendina con la destinazione consigliata. A quel punto si può accettare tutto in blocco con il pulsante per lo spostamento immediato e chiudere la pratica in pochi secondi, oppure passare in rassegna le singole indicazioni prima di confermare.

Rispetto alla prima versione dello strumento, apparsa nella beta 2.26.39.1, il cambio di approccio è piuttosto netto. In quell’occasione l’app chiedeva di indicare un’unica destinazione valida per tutti i canali, scegliendo tra lista chat e archivio. Una soluzione poco pratica per chi segue alcuni canali con grande attenzione e ne guarda altri solo di tanto in tanto, perché obbligava a una scelta secca che non rispecchiava le reali abitudini. Oggi invece il sistema analizza come vengono usati i singoli canali e propone una collocazione specifica per ognuno, senza costringere a una decisione identica per tutti.

Tre opzioni per ogni canale e cosa cambia dopo la migrazione

Prima di dare il via libera definitivo le strade possibili sono tre. Il canale può restare in bella vista tra le chat, finire nella cartella archivio oppure essere abbandonato del tutto, smettendo di seguirlo direttamente da questa schermata. Chi ne segue parecchi ha la possibilità di scorrere l’elenco, dare un’occhiata ai singoli profili e scegliere caso per caso cosa archiviare, dato che ogni suggerimento rimane modificabile fino alla conferma finale. Nessuna proposta del sistema, quindi, viene applicata senza un ultimo passaggio da parte dell’utente.

Una volta completato il trasloco dei canali nella scheda Chat, la scheda Aggiornamenti perde di fatto la sua ragion d’essere. Per alcuni utenti gli stati compaiono già nella parte alta della lista delle conversazioni e i canali sono destinati a seguirli nello stesso spazio. Al posto della vecchia sezione WhatsApp sta preparando una scheda Contatti, pensata per mostrare chi è online in quel momento e per raggiungere più in fretta la rubrica.

Tutto questo però è ancora in fase di sviluppo all’interno della beta. La funzione non è disponibile per il pubblico e al momento non è stata comunicata alcuna data per il rilascio ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid