Entegra Coach Embark, il camper elettrico con range extender

Costa circa 400.000 euro e prova a sciogliere un nodo che chiunque abbia immaginato una vacanza a zero emissioni conosce bene. Entegra Coach Embark viene presentato come il primo camper elettrico dotato di range extender, cioè un mezzo che si muove grazie all’elettricità ma che porta con sé anche un motore termico pronto a intervenire quando serve. Una combinazione che punta dritta al problema di chi vuole viaggiare e campeggiare in elettrico senza vivere con l’ansia della ricarica.

Il punto, in fondo, è proprio questo. Un motorhome non è una city car che percorre pochi chilometri al giorno e torna a casa la sera. È un veicolo grande e pesante, pensato per spostamenti lunghi e per soste in luoghi dove una presa di corrente adeguata non è affatto scontata. Ed è qui che la soluzione scelta per questo modello prova a fare la differenza.

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I numeri di Entegra Coach Embark

Sulla carta la scheda tecnica è di quelle che fanno alzare un sopracciglio. Il camper dispone di 446 CV, una potenza decisamente generosa per un mezzo pensato per il turismo itinerante e chiamato a spostare una massa importante. A garantire l’energia necessaria c’è una batteria da 140 kWh, un accumulatore dalle dimensioni considerevoli che rappresenta il cuore del sistema di trazione.

Una capacità del genere dice molto sulla filosofia del progetto. Su un veicolo di questa stazza l’elettricità non basta mai davvero, perché ogni chilo in più e ogni metro di carrozzeria esposto all’aria si fanno sentire sui consumi. Puntare su un pacco batterie così ampio significa provare a offrire una base solida di autonomia già prima di chiamare in causa qualsiasi aiuto esterno.

Il ruolo del motore termico

La vera particolarità di Entegra Coach Embark sta però nella presenza del motore termico. Nella logica del range extender, il propulsore tradizionale non è il protagonista ma una sorta di rete di sicurezza. Il suo compito è allungare la percorrenza del veicolo quando la carica della batteria comincia a calare, evitando di restare bloccati lontano da un punto di rifornimento elettrico.

Credits: TecnoAndroid

Per chi viaggia con un camper questa configurazione ha un senso molto pratico. Permette di sfruttare la trazione a batteria nella maggior parte delle situazioni e di contare su una riserva ulteriore nei tragitti più lunghi o nelle zone meno servite. Praticamente si tratta di un compromesso che cerca di unire i vantaggi della guida elettrica alla tranquillità di chi sa di poter proseguire comunque il viaggio.

Non a caso il modello viene descritto come il primo esempio di questo approccio applicato a un camper elettrico. Una scelta che segna una strada diversa rispetto ai mezzi esclusivamente a batteria, spesso frenati proprio dai limiti di percorrenza quando si parla di veicoli ricreazionali di grandi dimensioni.

Un prezzo da ammiraglia

Tutto questo, ovviamente, ha un costo. Entegra Coach Embark si colloca nella fascia più alta del mercato dei veicoli ricreazionali, con un prezzo che si aggira intorno ai 400.000 euro. Una cifra che lo rende un prodotto destinato a una clientela molto ristretta, disposta a investire una somma importante per avere un mezzo capace di coniugare potenza, ampia capacità della batteria e la flessibilità garantita dal range extender.

Il pacchetto messo insieme dal costruttore resta comunque chiaro nei suoi elementi principali. Ci sono i 446 CV per muovere un veicolo imponente, la batteria da 140 kWh come fonte di energia primaria e un motore termico che accompagna il sistema elettrico per ampliarne il raggio d’azione, il tutto racchiuso in un camper che si propone come il primo nel suo genere a percorrere questa strada.

Fonte: TecnoAndroid