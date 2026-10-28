WhatsApp su iPhone, in beta l’hub che riunisce foto, video e link

Ritrovare una foto o un link ricevuto qualche settimana prima su WhatsApp significa spesso aprire una conversazione dopo l’altra, scorrere a lungo e sperare di avere un po’ di fortuna. Le cose però potrebbero cambiare presto, perché l’app di messaggistica sta preparando una nuova sezione dedicata ai media che raccoglierà in un unico spazio foto, video e link arrivati nelle chat. L’idea è semplice e allo stesso tempo molto pratica, cioè permettere di recuperare i contenuti condivisi senza dover entrare in ogni singola conversazione.

La novità non è ancora disponibile per tutti ed è emersa all’interno della beta di WhatsApp per iOS numero 26.42.10.74. In questa versione di prova la funzione prende la forma di un vero e proprio hub multimediale, raggiungibile direttamente dalle impostazioni dell’applicazione. Non si tratta di un’idea del tutto nuova per la piattaforma, visto che un sistema molto simile esiste già su WhatsApp web e su Mac, dove consente di consultare in una sola schermata i contenuti provenienti dalle diverse chat.

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Cosa finirà nell’archivio unico su iPhone

Su iPhone l’hub avrà un’impostazione un po’ diversa rispetto alle versioni desktop, almeno nella fase iniziale. La raccolta sarà infatti concentrata soltanto sui contenuti ricevuti, quindi foto, video e link che arrivano dagli altri contatti. Tutto ciò che l’utente invia personalmente non comparirà nella sezione, che resterà così dedicata esclusivamente al materiale in entrata.

C’è poi un’altra esclusione che ha una sua logica precisa. I contenuti effimeri, cioè quelli pensati per sparire dopo essere stati visualizzati, non verranno inseriti nell’archivio. Del resto sono nati proprio per non lasciare traccia e conservarli in un elenco permanente andrebbe contro la loro stessa natura.

Schede, filtri e ricerca per didascalie

Dal punto di vista dell’interfaccia la nuova area dovrebbe essere organizzata in due schede principali. La prima, chiamata “Nuovi”, mostrerà i contenuti arrivati più di recente, utile per dare un’occhiata veloce a quello che è stato condiviso nelle ultime ore. La seconda, “Tutti i media”, come si intuisce dal nome permetterà invece di sfogliare l’intero archivio accumulato nel tempo.

Non mancheranno strumenti per mettere un po’ d’ordine. Sarà possibile filtrare i risultati scegliendo se visualizzare tutto insieme oppure solo foto, solo video o solo link. Chi preferisce un colpo d’occhio più visivo potrà affidarsi alla classica visualizzazione a griglia, mentre chi cerca qualcosa di più ordinato potrà passare a quella ad elenco con un semplice tocco.

La parte forse più interessante riguarda però la ricerca. WhatsApp sta lavorando a un sistema capace di trovare i contenuti partendo dalle didascalie associate a foto e video, e lo stesso meccanismo dovrebbe funzionare anche con i link condivisi nelle conversazioni. In pratica basterà ricordare qualche parola scritta insieme a un’immagine per riuscire a recuperarla senza scorrere centinaia di file.

Per rendere la navigazione ancora più rapida è previsto anche un ulteriore filtro dedicato alle reazioni. Con questa opzione sarà possibile individuare subito i messaggi ai quali è stata aggiunta una reazione, un modo comodo per ritrovare i contenuti che in qualche modo hanno colpito l’attenzione. Al momento la funzione resta legata alla beta di WhatsApp per iOS e le sue caratteristiche si riferiscono a quanto emerso in questa versione di prova.

Fonte: TecnoAndroid