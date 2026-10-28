Apple Trade In, iPad Pro ora vale fino a 1.100€ di credito

Apple ha ritoccato verso l’alto i valori di permuta degli iPad in Italia e con il programma Apple Trade In un tablet usato può ora valere da 30€ fino a 1.100€ di credito da spendere su un nuovo dispositivo. Rispetto a luglio le cifre sono cresciute per tutte e quattro le famiglie di prodotto, ma il balzo più vistoso riguarda iPad Pro, passato da un massimo di 725€ a 1.100€. Lo stesso trattamento, con qualche differenza, è stato riservato anche ai Mac.

Gli aumenti non sono arrivati tutti in una volta. Mettendo a confronto la pagina attuale con le versioni archiviate nei mesi scorsi emerge un percorso in tre ondate distribuite tra la fine di luglio e la fine di ottobre, con ritocchi registrati dal 10 agosto, dal 9 settembre e infine il 26 ottobre del 2026.

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Quanto valgono gli iPad con Apple Trade In

Il caso più eclatante resta quello di iPad Pro. A luglio la valutazione massima si fermava a 725€, ad agosto è salita a 760€ e a settembre ha compiuto il vero salto arrivando a 1.100€, cifra confermata anche a ottobre. Parliamo di 375€ in più rispetto all’estate, un incremento di circa il 52% che non ha paragoni nel resto della gamma.

Per gli altri tablet la crescita è stata decisamente più misurata. iPad Air è passato da 570€ a 585€ ad agosto e poi a 590€ a settembre, dove si è stabilizzato, per un guadagno complessivo di 20€. iPad nella versione base valeva 315€ a luglio, è salito a 335€ ad agosto e ha toccato quota 345€ nell’ultimo aggiornamento di ottobre, con un aumento totale di 30€. Chiude la lista iPad mini, che da 335€ è arrivato a 350€ già ad agosto e da lì non si è più mosso, segnando appena 15€ in più.

Anche i Mac guadagnano terreno

Lo stesso aggiornamento ha interessato i computer della Mela, che da luglio hanno seguito le medesime tappe dei tablet. MacBook Pro è partito da 815€, è salito a 915€ ad agosto, poi a 1.130€ a settembre e infine a 1.200€ a ottobre, per un totale di 385€ in più. Ancora più netta in proporzione la corsa di MacBook Air, passato da 405€ a 470€, quindi a 680€ e ora a 725€, con un incremento di 320€. Più tranquillo il percorso di iMac, che da 285€ è salito a 325€ ad agosto restando poi fermo, per un aumento di soli 40€.

Nell’ultimo ritocco di ottobre sono cresciuti soltanto MacBook Pro, di 70€, e MacBook Air, di 45€, mentre iMac è rimasto inchiodato a 325€. Va sottolineato che si tratta sempre degli stessi modelli, visto che tra luglio e ottobre non sono usciti nuovi MacBook Pro, MacBook Air o iMac. Dal confronto manca invece Mac mini. Apple mostra i dettagli modello per modello soltanto per iPhone e Apple Watch, mentre per i Mac compare unicamente il nome del prodotto accompagnato da un generico “fino a”. Il 25 agosto sono stati presentati i nuovi Mac mini con chip M6 e M5 Pro, quindi le valutazioni successive non sono confrontabili con quelle di luglio e agosto, che facevano riferimento alla generazione precedente.

Come funziona la permuta e cosa sapere sulle cifre

Le somme indicate rappresentano valori massimi e non garantiti. Il credito effettivo dipende dal modello e dalle condizioni del dispositivo, e la stima si ottiene rispondendo ad alcune domande sull’apparecchio da cedere.

La procedura si può avviare sull’Apple Store online, tramite l’app Apple Store oppure direttamente in negozio. Il valore stimato si trasforma in credito sul nuovo acquisto. Per gli ordini online Apple lo applica solo dopo aver ricevuto il vecchio dispositivo e verificato che le condizioni corrispondano a quanto dichiarato, accreditandolo poi sul metodo di pagamento usato. Il tablet da permutare va spedito entro 14 giorni dall’arrivo di quello nuovo.

La tempistica dell’aggiornamento non sembra casuale. Il nuovo iPad mini OLED con chip A20 Pro è infatti in preordine da mercoledì 28 ottobre alle 18:10 con prezzi a partire da 759€, e chi possiede un iPad mini da dare in permuta può contare su un credito fino a 350€.

Fonte: TecnoAndroid