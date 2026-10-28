Phantom Blade Zero, stimate 850.000 copie prima dell’uscita

Phantom Blade Zero non è ancora arrivato sugli scaffali eppure ha già messo insieme numeri che molte uscite affermate si sognano. Secondo le stime di Alinea Analytics, l’action dello studio cinese S-Game avrebbe superato le 850.000 copie vendute grazie alle sole prenotazioni, per un incasso di circa 37 milioni di euro. Il tutto prima ancora del debutto ufficiale.

Il gioco sarà disponibile dal 29 ottobre su PC e PS5 e fin dalla prima presentazione ha saputo catturare l’attenzione degli appassionati. Un interesse che non si è mai davvero spento, anzi è cresciuto con il passare del tempo fino a raggiungere il suo apice con la pubblicazione delle recensioni. La stampa internazionale ha accolto il titolo in maniera estremamente positiva e al momento Phantom Blade Zero viaggia su una media di 88 su Metacritic.

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L’effetto sulle vendite si è visto praticamente subito. Allo scadere dell’embargo sulle recensioni, l’action di S-Game avrebbe piazzato altre 80.000 prenotazioni, entrando così nella top 40 dei nuovi titoli del 2026 per ricavi complessivi. Un risultato notevole per un gioco che, vale la pena ripeterlo, non è ancora uscito.

Il peso di Cina, Taiwan e Hong Kong

Come era già accaduto con Black Myth: Wukong, capace di arrivare a trenta milioni di copie vendute, anche per Phantom Blade Zero la spinta più forte sembra provenire dall’Asia. Cina, Taiwan e Hong Kong si sono infatti spartite il 62,5% delle vendite effettuate finora, una fetta decisamente consistente del totale.

Interessante anche la ripartizione tra le due piattaforme su cui il titolo approderà. Il 73,8% delle copie è stato venduto su Steam, mentre il restante 26,2% arriva dalla console Sony. Sul fronte degli incassi il quadro cambia leggermente, con Steam che rappresenta il 69,2% del totale contro il 30,8% di PS5.

La differenza tra copie vendute e ricavi generati si spiega con i prezzi regionali. Cina, Taiwan e Hong Kong contribuiscono per il 55,1% agli incassi complessivi stimati di Phantom Blade Zero, una quota più bassa rispetto al peso che le stesse aree hanno sul numero di copie. In pratica, nei mercati asiatici il gioco costa meno e quindi ogni singola vendita porta nelle casse dello sviluppatore una cifra inferiore rispetto a quanto accade altrove.

Un esordio che convince la critica

Le prime valutazioni descrivono il lavoro di S-Game come un’opera di debutto straordinaria, capace di trascinare il giocatore in un mondo ricco di atmosfera e di metterlo alle prese con combattimenti davvero spettacolari. Non a caso il titolo viene spesso definito un action furioso, dal ritmo serrato e dall’impatto visivo forte.

A colpire è soprattutto l’estetica fedele alla tradizione Wuxia, che fa da cornice a un’esperienza costruita mescolando diversi elementi, alcuni dei quali decisamente classici. Il risultato è un gioco solido e intenso, ricco di momenti brillanti, che dal 29 ottobre arriverà su PC e PS5 con alle spalle oltre 850.000 prenotazioni.

Fonte: TecnoAndroid