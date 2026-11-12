WhatsApp su iPhone, la scheda Contatti sostituisce le Community

Chi usa WhatsApp su iOS potrebbe presto trovare qualcosa di diverso nella barra di navigazione in basso. Un gruppo ristretto di beta tester sta infatti vedendo comparire una nuova scheda Contatti che prende il posto di quella riservata alle Community. Non si tratta di un dettaglio da poco, perché tocca uno degli spazi più in vista dell’app e cambia il modo in cui si arriva alle persone con cui si chatta più spesso.

Negli ultimi anni l’app di messaggistica ha puntato parecchio sulle Community. Sempre più utenti hanno scelto le piattaforme di chat per interagire in gruppi piccoli e riservati, lasciando un po’ da parte i social network tradizionali. Nello stesso periodo però WhatsApp ha sperimentato diverse funzioni pensate per capire con un colpo d’occhio quali contatti sono online e disponibili a scambiare due parole.

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Dall’hub dei contatti al puntino verde

Già a maggio era emerso che il servizio stava lavorando a un nuovo hub dei contatti, uno spazio capace di raccogliere i preferiti insieme a chi era connesso in quel momento o era stato attivo di recente. Qualche settimana più tardi è partito su iOS il test di un puntino verde, un indicatore semplice che serve a riconoscere subito chi è online.

Ora i pezzi sembrano andare al loro posto. Il nuovo spazio dedicato alla rubrica sta arrivando a una parte dei tester della versione beta per iPhone e occupa proprio la posizione che finora apparteneva alle Community nella barra inferiore dell’app.

Come funziona la nuova scheda Contatti

La schermata è divisa in due blocchi. In alto ci sono i contatti preferiti, così avviare una conversazione con le persone più vicine richiede meno passaggi. Più sotto si trova l’elenco completo, che si può ordinare in tre modi diversi, cioè per attività, in ordine alfabetico oppure per compleanni.

L’ordine alfabetico è il più classico e sistema i nomi come in una normale rubrica. Con l’opzione basata sull’attività invece WhatsApp porta in cima chi è collegato in quel momento e lo segnala con il puntino verde, così da distinguerlo a colpo sicuro da chi è offline. Subito dopo compaiono gli utenti attivi di recente, ordinati in base all’ultimo accesso, in modo da capire rapidamente chi si è fatto vivo per ultimo. La terza modalità mette in fila i contatti secondo il compleanno più vicino ed è pensata per vedere a colpo d’occhio chi festeggerà a breve.

Dalla stessa scheda è anche possibile aggiungere nuovi contatti direttamente, con la possibilità di sincronizzarli nella rubrica dell’iPhone. Una piccola comodità che evita di saltare da un’app all’altra per salvare un numero.

Le Community comunque non spariscono. La funzione resta disponibile ma cambia collocazione e viene spostata in un filtro dedicato all’interno della scheda Chat. Chi le usa abitualmente dovrà solo prendere confidenza con una posizione diversa, senza perdere nulla di quello che c’era prima.

Fonte: TecnoAndroid