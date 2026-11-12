Camper in giardino, per il TAR Lazio può essere abuso edilizio

Tenere un camper in giardino può configurare un abuso edilizio, anche quando sul terreno non è stato posato nemmeno un mattone. Lo ha stabilito il TAR Lazio con la sentenza n. 17312 del 2 novembre 2026, respingendo il ricorso presentato contro un’ordinanza del sindaco. Il provvedimento imponeva di interrompere l’uso abitativo di un mezzo ricreazionale sistemato all’interno di un terreno privato.

La vicenda prende forma nel giugno 2025, quando l’azienda sanitaria e i Vigili del Fuoco effettuano due sopralluoghi su un fondo dove trovano rifiuti sparsi e segni evidenti di degrado. Nel luglio dello stesso anno il sindaco ordina di ripristinare il decoro dell’area entro 30 giorni. I giudici amministrativi hanno poi confermato quell’ordinanza in ogni sua parte, senza eccezioni.

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Quando il camper smette di essere soltanto un veicolo

Il punto di partenza è la definizione di autocaravan contenuta nel Codice della strada, cioè un veicolo attrezzato per il trasporto e l’alloggio di persone. E rimane tale anche se a bordo ci sono cucina e letto. Il tribunale lo ribadisce senza giri di parole: un camper non perde la sua natura di mezzo di trasporto solo perché è predisposto per passarci la notte.

Lo scenario cambia però quando il mezzo smette di circolare e diventa un punto fisso di residenza. Nella sentenza si legge che “l’uso improprio del camper richiede un titolo abilitativo appropriato quando trasmodi nello stazionamento per soddisfare stabilmente esigenze abitative”. Detto in parole semplici, a pesare non è il veicolo in sé ma l’utilizzo che se ne fa e la durata di quell’utilizzo.

Per separare la sosta temporanea dallo stazionamento stabile servono elementi concreti, da verificare direttamente sul posto. Si guarda a quanto tempo il camper è rimasto fermo, alla presenza di allacci permanenti alle utenze, all’eventuale sollevamento su blocchi e alla costruzione di una pedana tutto intorno. Sono proprio questi dettagli a spostare l’ago della bilancia verso l’uso abitativo vero e proprio.

Le norme richiamate e il permesso di costruire

Il riferimento principale citato dai giudici è l’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (d.P.R. n. 380/2001). La norma inserisce tra gli interventi di nuova costruzione l’installazione di camper, roulotte e case mobili usati come abitazioni, a meno che non rispondano a esigenze meramente temporanee. Quando quella temporaneità manca, scatta l’obbligo del permesso di costruire, previsto dall’articolo 10 dello stesso testo.

Nella decisione trova spazio anche l’orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui la collocazione stabile di mezzi mobili destinati al pernottamento comporta una trasformazione permanente del territorio. Nel caso concreto, tuttavia, il collegio non ha qualificato in autonomia ogni singolo aspetto dell’intervento come nuova costruzione. L’esame si è concentrato sulla chiarezza dell’ordine del sindaco, che rimandava al “titolo abilitativo appropriato” senza entrare nel merito tecnico dell’opera.

Va detto che l’ordinanza sindacale non era nata da un controllo urbanistico ma da un’emergenza igienico sanitaria. Il primo cittadino si è mosso sulla base dell’articolo 50 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che permette di adottare ordinanze contingibili e urgenti per motivi di sanità pubblica. L’abbandono di rifiuti sul fondo richiamava inoltre l’articolo 192 del Codice dell’ambiente (D.Lgs. n. 152/2006).

Fonte: TecnoAndroid