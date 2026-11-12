Betelgeuse, la compagna Siwarha agiterebbe la sua atmosfera

Qualcosa si muove dentro l’immensa atmosfera di Betelgeuse, e gli astronomi pensano di aver finalmente dato un nome al responsabile. Si chiama Siwarha ed è una stella compagna più piccola e più calda, individuata di recente, che secondo nuove osservazioni radio starebbe letteralmente attraversando gli strati esterni della supergigante rossa. Il suo passaggio agiterebbe il gas circostante come un ospite invisibile che fa rumore in casa, e il risultato si vede nella forma della stella, che a tratti appare leggermente allungata.

Betelgeuse si trova nella costellazione di Orione, dove disegna la spalla del celebre cacciatore. Gli addetti ai lavori la studiano da generazioni ma il grande pubblico l’ha conosciuta davvero tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, quando la sua luminosità precipitò al livello più basso mai registrato in oltre 100 anni. Quell’episodio, passato alla storia come Grande Oscuramento, aveva acceso parecchie domande su cosa stesse succedendo all’interno di una stella ormai anziana.

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Cosa raccontano i dati di ALMA e del Very Large Array

La ricerca è stata guidata da Lynn D. Matthews, ricercatrice principale e vicedirettrice del MIT Haystack Observatory, insieme a scienziati del Center for Astrophysics di Harvard e Smithsonian, della University of Manchester e dell’Osservatorio Europeo Australe. Il gruppo ha analizzato osservazioni raccolte tra il 2021 e il 2026 dal Very Large Array della National Science Foundation e da ALMA, su sette frequenze radio comprese tra 22 e 485 GHz. Ogni frequenza permette di sondare una profondità diversa dell’atmosfera stellare, così combinando i due strumenti è stato possibile ricostruire la struttura degli strati esterni partendo appena sopra la superficie visibile fino a diverse volte il raggio della stella. “È stata la combinazione dei dati incredibili del VLA e di ALMA a darci un risultato convincente” ha spiegato Matthews, sottolineando quanto sia sorprendente riuscire a risolvere i dischi delle stelle vicine.

Le misure mostrano anzitutto che l’atmosfera di Betelgeuse è tornata in gran parte alla normalità. Alcuni mesi prima del Grande Oscuramento, quando la stella espulse un miliardo di tonnellate di materiale coprendo in parte la nostra visuale, un precedente studio della stessa Matthews aveva rilevato temperature insolitamente basse. All’epoca si ipotizzò che la convezione turbolenta nelle profondità della stella avesse generato un’onda d’urto capace di scompaginare il gas e favorire l’enorme emissione di materia poi trasformata in polvere. Oggi invece, a circa 2,7 volte il raggio stellare, il gas presenta una temperatura di brillanza di circa 3.500 Kelvin, paragonabile a quella della superficie.

C’è poi una conferma attesa da anni. Spingendo ALMA alle frequenze più alte, i ricercatori sono riusciti ad avvicinarsi alla superficie più di quanto avessero mai fatto le misure radio precedenti, trovando uno strato freddo tra la fotosfera e la cromosfera. Qui le temperature scendono a circa 2.200 Kelvin, oltre 1.000 gradi in meno rispetto alla superficie visibile. Si tratta della cosiddetta MOLsphere, una regione ricca di gas molecolare finora osservata soprattutto nell’infrarosso, che ora trova una verifica molto più diretta insieme al tanto sospettato minimo di temperatura.

La compagna nascosta che deforma la supergigante

L’esistenza di Siwarha era stata proposta nel 2024 per spiegare un ciclo curioso, con variazioni di luminosità di Betelgeuse circa ogni 2.100 giorni, e successive immagini dirette e osservazioni spettroscopiche hanno rafforzato l’ipotesi. Anche il nome ha una sua logica, visto che Betelgeuse deriva da un’espressione araba che significa “la mano di al Jawza” mentre Siwarha vuol dire “il suo braccialetto”. La piccola stella orbiterebbe a una distanza pari a circa due volte il raggio della supergigante rossa, quindi dentro la sua atmosfera estesa, avanzando nel gas come una barca veloce che fende l’acqua e lascia una scia. Sarebbe però da decine a centinaia di volte troppo debole per essere vista direttamente nelle misure radio.

Per questo il team ha cercato prove indirette, misurando quanto l’atmosfera si discosti da una forma circolare in momenti diversi. È emerso che Betelgeuse appare più allungata quando Siwarha dovrebbe trovarsi alla massima separazione apparente, mentre risulta più rotonda quando la compagna passa davanti o dietro la stella dal nostro punto di vista. Un po’ come notare le increspature su uno stagno senza vedere cosa le abbia provocate.

Gli astronomi precisano che serviranno altre osservazioni, soprattutto su una porzione più ampia dell’orbita e a frequenze radio ancora poco esplorate, per confermare il legame. Un aiuto potrebbe arrivare dal Next Generation Very Large Array, osservatorio in fase di sviluppo pensato anche per capire come le supergiganti rosse perdono materia avvicinandosi alla fine della loro vita. Lo studio è stato pubblicato su The Astronomical Journal.

Fonte: TecnoAndroid