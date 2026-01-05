WhatsApp sta testando un sistema per semplificare la ricerca degli stickers

Nel 2026 per WhatsApp comincia con il botto, visto che la piattaforma continuerà a migliorarsi come sempre. La fine del 2025 aveva visto su WhatsApp l’introduzione di un nuovo pacchetto di stickers pensato proprio per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Le nuove animazioni comprendevano festoni vari, e anche un 2026 dinamico che potesse augurare a tutti i propri contatti un buon anno.

Il nuovo anno si aprirà proprio così, ovvero tramite l’introduzione di novità che ricorderanno stickers ed adesivi. Ovviamente questo sarà solo l’inizio di una serie di cambiamenti che non faranno altro che rendere WhatsApp sempre migliore per gli utenti che lo utilizzano quotidianamente.

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WhatsApp: come cambierà la ricerca degli adesivi nel 2026?

Le emoji, gli stickers e gli adesivi sono ormai entrati a tutti gli effetti nella cultura delle nostre conversazioni. Le chat di WhatsApp sono ormai ricche di elementi del genere, che vanno ad affiancare oppure a sostituire completamente un messaggio di testo o un vocale. Questo modo di comunicare è dinamico, giovanile e anche molto divertente e ha da subito conquistato gli utenti delle fasce più giovani.

Nel tempo i pacchetti di stickers sono aumentati sempre di più, così come gli adesivi creati e salvati da ciascun utente su WhatsApp. Proprio per questo motivo attualmente risulta difficile cercare singolarmente un adesivo che serve in quel momento a un utente.

Ecco perché WhatsApp sarebbe per introdurre un miglioramento nella ricerca di stickers e adesivi, che renda molto più semplice agli utenti recuperarli nel momento del bisogno. La novità si basa sulla divisione in categorie e filtri, che andrebbe proprio a categorizzare gli adesivi in specifiche etichette, in base a possibili temi o anche utilizzi frequenti.

Questa novità potrebbe rendere ancora più rapida e fluida la ricerca di adesivi, rendendole con conversazioni ancora più dinamiche. La novità è attualmente in fase di test e non si conoscono i tempi per il rilascio definitivo.