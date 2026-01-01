WhatsApp sotto pressione a Capodanno, pronto al traffico di miliardi di messaggi

Il giorno di Capodanno è sicuramente un momento particolare per tutti, e lo è non soltanto per le persone ma anche per le applicazioni.

Si tratta probabilmente di uno dei giorni più impegnativi dell’anno, perché le persone vogliono scambiarsi gli auguri e spesso lo fanno tramite lo smartphone.

Le applicazione più utilizzata in molti paesi per lo scambio dei messaggi di auguri è sempre WhatsApp, che ogni anno si prepara ad essere sotto pressione a causa di un traffico di messaggi e contenuti multimediali molto più intenso rispetto al solito.

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Il traffico, inoltre, non riguarda soltanto i messaggi di testo, perché durante questo giorno vengono inviati video, immagini e vengono soprattutto effettuate videochiamate.

WhatsApp: come si è preparato all’arrivo del Capodanno?

Ogni anno durante la notte del 31 dicembre e il giorno dell’1 gennaio, WhatsApp è sommerso da miliardi di scambi tra messaggi e altro. L’applicazione ormai è capace di gestire tutto questo traffico e non si registrano più dei problemi che possano rallentare l’arrivo dei messaggi di auguri tra gli utenti.

Tuttavia, ogni anno WhatsApp ci tiene a prepararsi per l’arrivo di uno dei giorni più speciali dell’anno. Quest’anno ha deciso di farlo grazie ad una serie di introduzioni sulla piattaforma che renderanno sicuramente più speciale il Capodanno.

Per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo sono stati introdotti dei nuovi pacchetti di stickers e adesivi, tutti relativi all’arrivo del 2026. Tra questi adesivi sono presenti, infatti, i 2026 stilizzati, ma anche festoni e altri tipi di animazioni da poter inviare per gli auguri di buon anno. Ma le novità ci sono anche per gli utenti che scelgono di farsi gli auguri effettuando una videochiamata, perché sarà possibile scegliere tra diversi effetti speciali pensati proprio per questi festeggiamenti. Insomma, anche WhatsApp è pronto a festeggiare questo giorno così speciale insieme agli utenti della propria piattaforma.