WhatsApp sotto attacco: cresce l’ondata di truffe “da contatti conosciuti”

Le truffe online tramite WhatsApp stanno registrando un’impennata anche in Friuli Venezia Giulia. A lanciare l’allarme è lo Sportello Truffe Online di MDC FVG. Quest’ultimo, nelle ultime settimane ha infatti rilevato un aumento considerevole delle segnalazioni legate all’hackeraggio degli account personali e all’invio di richieste di denaro fraudolente. Il metodo utilizzato dai truffatori è ormai consolidato ma continua a rivelarsi estremamente efficace. Una volta ottenuto l’accesso all’account della vittima, i criminali si spacciano per un familiare o un contatto fidato. Da qui inviano messaggi che simulano situazioni di emergenza improvvisa, come problemi economici urgenti o difficoltà personali.

Questo tipo di raggiro fa leva sull’aspetto emotivo. Spinge così le persone ad agire rapidamente senza prendersi il tempo necessario per verificare l’autenticità della richiesta. Secondo MDC FVG, non si tratta di un fenomeno che colpisce esclusivamente gli utenti meno esperti dal punto di vista digitale. Anche chi ha una buona dimestichezza con la tecnologia può cadere nella trappola, proprio perché il messaggio arriva da un numero conosciuto e apparentemente affidabile.

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WhatsApp e le truffe, come proteggersi e ridurre i rischi di frode

Per contrastare questa ondata di truffe su WhatsApp, MDC FVG invita i cittadini ad adottare alcune semplici ma fondamentali precauzioni. In primo luogo, è essenziale non effettuare mai trasferimenti di denaro senza aver verificato direttamente la richiesta, ad esempio tramite una telefonata al contatto che sembra aver inviato il messaggio. Un controllo rapido può evitare conseguenze economiche gravi.

Tra le misure di sicurezza più efficaci viene segnalata l’attivazione della verifica in due passaggi su WhatsApp. Tale soluzione aggiunge infatti un ulteriore livello di protezione all’account. Importante anche segnalare e bloccare immediatamente i messaggi sospetti direttamente dall’app, oltre ad avvisare amici e familiari nel caso si sospetti che il loro profilo sia stato compromesso. Grande attenzione va riservata anche ai link inattesi e alla condivisione di codici di verifica o informazioni personali. Tutti questi elementi rappresentano una delle principali porte d’ingresso per le frodi digitali.

Per questo motivo, gli operatori telefonici e le autorità hanno attivato servizi di assistenza dedicati, come il numero gratuito 160, per supportare gli utenti e raccogliere segnalazioni. MDC FVG invita infine chiunque sia stato vittima o abbia individuato tentativi di truffa a segnalarli tempestivamente agli sportelli dedicati, così da rafforzare le attività di prevenzione sul territorio.