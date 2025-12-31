WhatsApp si veste di festa: tutte le novità in vista dei saluti di fine anno

Durante tutto il 2025, WhatsApp ha sfornato diverse funzioni che hanno contribuito a rendere la piattaforma di Meta ancora tra le più utilizzate al mondo.

WhatsApp ogni anno si riconferma al top, proprio grazie all’attenzione nei confronti dei propri utenti, sia per quanto riguarda la sicurezza e la privacy, ma anche per il divertimento e le funzioni utili.

Anche quest’anno, con l’arrivo del capodanno, WhatsApp si conferma uno degli strumenti principali con cui si possono condividere auguri, ma anche contenuti multimediali speciali con i propri contatti. WhatsApp quest’anno ha deciso di dare un valore al capodanno dei propri utenti, introducendo diverse novità proprio per festeggiare il nuovo anno in arrivo.

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WhatsApp si prepara i festeggiamenti per capodanno

Anche per WhatsApp, l’arrivo del nuovo anno rappresenta un modo per introdurre delle novità utili agli utenti. Tra le novità più apprezzate per tutti ci sono sicuramente gli sticker e le emoji totalmente a tema capodanno. WhatsApp rilascerà, infatti, un nuovo ed esclusivo pacchetto di Stickers per l’arrivo nel 2026.

All’interno del nuovo pacchetto saranno presenti degli adesivi pensati proprio per l’arrivo del nuovo anno. Il che include l’animazione del 2026, fuochi d’artificio, coriandoli e tutte animazioni che renderanno le chat perfette per i festeggiamenti. Questi ultimi potranno essere utilizzati per fare degli auguri vivaci e speciali ai propri contatti.

Per gli utenti che invece preferiscono fare i propri auguri tramite video chiamata a, WhatsApp ha pensato anche a degli effetti festosi per festeggiare online il nuovo anno. Cliccando sugli effetti, si potrà scegliere tra una serie di decorazioni festive da utilizzare.

Grazie a tutte queste funzioni WhatsApp continua ad affermarsi tra le applicazioni più utili per accompagnare i festeggiamenti di Capodanno, fino agli auguri di mezzanotte. Con questo si chiude in 2025 di novità e si dà il benvenuto ad un nuovo anno sempre ricco di nuove funzioni che saranno in grado di stupire gli utenti.