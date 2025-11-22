WhatsApp riporta in auge una vecchia funzione con un tocco da Instagram

Le funzioni su WhatsApp aumentano sempre di più, poiché lo scopo principale della piattaforma è oramai quello di diventare un’applicazione sempre più ibrida tra chat e social. WhatsApp ha dedicato molta attenzione a migliorare e integrare nuove funzioni destinate alla sua parte più social, come gli aggiornamenti di stato e i canali.

Queste due funzioni in particolare sono quelle che avvicinano di più WhatsApp a un social network, poiché tramite loro è possibile informarsi su ciò che accade nel mondo, E anche postare dei contenuti che tutti i propri contatti possono visionare e anche condividere. Adesso è arrivata l’ora di un’altra funzione, che non è del tutto nuova, ma che è stata rimodernata per l’occasione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp: cosa sono le Informazioni?

L’ultima novità in arrivo su WhatsApp sono le Informazioni. Si tratta di una funzione che come detto in precedenza non è nuova, ma che tuttavia è stata totalmente cambiata per adattarla al nuovo contesto.

In precedenza, le informazioni su WhatsApp erano utilizzate come uno spazio per scrivere un breve pensiero da parte degli utenti di quel profilo, che poteva essere visualizzato dai contatti. Ora però la funzione torna su WhatsApp, ma completamente aggiornata. Gli utenti, infatti, d’ora in poi potranno utilizzare questa funzione per scrivere dei mini-aggiornamenti, più brevi e più dinamici dei precedenti. Un’altra differenza rispetto a quello che le informazioni erano in passato, è la loro posizione. Adesso questa funzione apparirà visibile direttamente nella pagina del profilo, e anche nella chat.

Questa funzione che è stata rimodernata da WhatsApp, assomiglia tantissimo a una funzione già presente su un social network, ovvero le note di Instagram. Con l’aggiunta di questa novità, WhatsApp continua ampliare il proprio ecosistema, cercando di rendere sempre di più la piattaforma social, espressiva è un vero e proprio modo per comunicare in maniera attuale e rapida.