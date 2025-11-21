WhatsApp continua con i test su Android per le notifiche dedicate ai canali

WhatsApp sta ampliando il rollout degli strumenti dedicati alle notifiche dei canali anche sulla versione beta per Android. La funzione, già apparsa nelle settimane precedenti su iOS, viene ora sperimentata da un gruppo selezionato di tester Android. L’obiettivo è fornire un set di controlli più preciso a chi gestisce un canale, con maggiore attenzione alle attività svolte dai follower e dal team di amministrazione.

La prima area riguarda il monitoraggio delle interazioni. Gli amministratori possono ricevere avvisi immediati quando nuovi utenti iniziano a seguire il canale oppure quando un determinato aggiornamento ottiene un picco rilevante di reazioni. Questo sistema permette di capire quali contenuti generano maggiore coinvolgimento, offrendo un riscontro diretto utile per orientare la gestione editoriale. Il meccanismo non si limita alle reazioni: ogni incremento significativo viene notificato con parametri più ordinati rispetto al passato.

Coordinamento interno e notifiche ottimizzate

Una seconda sezione è dedicata alle azioni degli altri amministratori del canale. Le notifiche segnalano quando un co-admin pubblica un contenuto, modifica un elemento o reagisce a un post esistente. Questo aiuta a mantenere un flusso di pubblicazione coerente, riducendo il rischio di sovrapposizioni, soprattutto nei canali gestiti da più persone.

WhatsApp ha integrato anche un sistema di notifiche intelligenti pensato per evitare sovraccarichi. Nei canali più grandi, le reazioni non generano un avviso per ogni singolo evento, ma vengono comunicate solo al raggiungimento di soglie prestabilite — ad esempio 20, 50 o 100 reazioni consecutive. In questo modo l’attenzione si concentra sui comportamenti realmente significativi, evitando un flusso continuo di messaggi inutili. Tutte le notifiche possono essere personalizzate, inclusi i toni sonori, con la possibilità di disattivarle completamente dalle impostazioni del canale.

La funzione rimane in fase di distribuzione limitata sulla beta Android e verrà resa disponibile a un numero maggiore di utenti nelle prossime settimane, seguendo il processo di rollout graduale tipico dell’app.