WhatsApp ripensa al profilo: messaggi brevi che scompaiono da soli

WhatsApp ormai è inarrestabile nella corsa per diventare un’applicazione nuova. Non è un mistero che da qualche anno l’applicazione di Meta si stia trasformando in qualcosa in più rispetto a una semplice piattaforma per la messaggistica.

Le funzioni che vengono integrate pian piano con gli aggiornamenti sono sempre più improntate verso il mondo dei social network.

Ci sono delle funzioni ben precise, come i canali e gli aggiornamenti di Stato, che sono molto simili a quello che accade in un social network. A queste due funzioni sta per raggiungersene un’altra, che assomiglia a una funzione già presente su Instagram. La funzione in questione si chiama Informazioni, e non è nuova per quanto riguarda WhatsApp, ma adesso è stata completamente ripensata.

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WhatsApp: informazioni completamente nuova

La funzione Informazioni su WhatsApp è sempre stato un campo presente che gli utenti potevano utilizzare per scrivere delle frasi o delle piccole informazioni personali sul proprio conto.

Pare però che WhatsApp abbia deciso di stravolgere completamente questo spazio, cambiandolo e rendendolo molto simile alle Note presenti su Instagram. Infatti, d’ora in poi il contenuto di quello spazio non rimarrà fisso, ma apparirà per un tempo limitato, che potrà essere scelto volta per volta dagli utenti, per poi sparire. Questo è un po’ quello che già accade con gli aggiornamenti di stato, solo che in questo caso, gli utenti potranno scegliere se lasciare la nota soltanto un’ora, oppure più tempo. Inoltre, si potranno personalizzare le impostazioni di questa funzione, scegliendo i contatti che potranno visualizzare l’aggiornamento.

La funzione è stata ripensata da WhatsApp proprio per rendere il profilo degli utenti più dinamico e creare un nuovo tipo di comunicazione. L’aggiornamento verrà rilasciato gradualmente, quindi nei prossimi mesi potrebbe già essere disponibile per alcuni utenti, e rendere dunque quei profili molto più dinamici, attuali e al passo con i tempi.