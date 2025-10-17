WhatsApp testa le notifiche in tempo reale per gli aggiornamenti di Stato

WhatsApp continua a espandere le funzionalità dedicate agli Stati, la sua versione delle “Storie” introdotta anni fa ma oggi al centro di un nuovo interesse da parte di Meta. L’ultima novità in arrivo riguarda le notifiche in tempo reale per gli aggiornamenti di Stato pubblicati da contatti specifici. La funzione è attualmente in fase di test nella versione beta 2.25.30.4 di WhatsApp per Android, dopo essere stata avvistata in precedenza anche nella build 2.25.22.10.

Il sistema consente agli utenti di ricevere un avviso immediato ogni volta che un contatto selezionato pubblica un nuovo Stato. Per attivare l’opzione basta aprire lo Stato della persona desiderata e selezionare “Ricevi notifiche”. Da quel momento in poi, l’app invierà automaticamente una notifica push con il nome del contatto e, se disponibile, una miniatura del contenuto multimediale (foto o video). Un’idea semplice ma utile, pensata per chi usa gli Stati non solo per condividere momenti personali, ma anche per comunicazioni professionali, promozioni o aggiornamenti aziendali.

WhatsApp: privacy garantita e controllo totale per l’utente

WhatsApp ha posto grande attenzione all’aspetto privacy. L’attivazione delle notifiche infatti è completamente privata, e il contatto interessato non riceverà alcuna segnalazione. In questo modo l’utente può seguire gli aggiornamenti che ritiene più importanti senza influenzare o avvisare la persona monitorata. In più, è sempre possibile disattivare le notifiche in qualsiasi momento tramite l’opzione “Silenzia notifiche”, assicurando così un controllo totale sull’esperienza d’uso.

Tale funzione è in fase di rilascio graduale e raggiungerà un numero sempre più alto di utenti beta nelle prossime settimane, prima del lancio globale. L’arrivo delle notifiche in tempo reale si aggiunge ad altre novità legate agli Stati, come la possibilità di reagire con sticker interattivi, segno che WhatsApp vuole rendere questa sezione ancora più dinamica e competitiva rispetto a Instagram Stories e Facebook.

Insomma, con questa nuova opzione, l’app di messaggistica più popolare al mondo continua a integrare elementi social, offrendo agli utenti un modo più diretto, privato e personalizzato per restare connessi alle persone e ai contenuti che per loro contano davvero.