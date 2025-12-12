Whatsapp: questo gruppo sta truffando tantissimi italiani

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in assoluto è WhatsApp, ogni utente infatti utilizza in modo giornaliero WhatsApp per scambiare messaggi con i propri propri cari cari e restare in contatto praticamente in tempo reale, queste caratteristiche unite ovviamente a tutte le funzionalità che il team di sviluppo implementa all’interno dell’applicazione, hanno permesso a quest’ultima di diventare quella più diffusa in tutto ogni utente infatti ha sul proprio smartphone WhatsApp e lo usa tutti i giorni.

Tutto ciò si traduce in un dato significativo, WhatsApp conta infatti un bacino di utenti che ha superato quota 2 miliardi e continua a crescere senza sosta, questo elemento purtroppo però nasconde implicitamente un problema, un numero così elevato di utenti purtroppo include per forza anche utenti malintenzionati che vogliono ingannare gli altri utenti, nello specifico, parliamo di truffatori che vogliono ottenere i soldi dalle loro vittime oppure informazioni sensibili da sfruttare a proprio vantaggio, il fenomeno è iniziato ormai tanto tempo fa, ma purtroppo colpisce in modo regolare chiunque casualmente, anche l’Italia non è esente da questo problema e anzi le segnalazioni negli ultimi anni si sono intensificate.

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Attenti alla truffa ruba soldi

Di recente una nuova truffa sta colpendo gli utenti italiani ed esordisce in modo assolutamente subdolo, i truffatori infatti aggiungono la vittima all’interno di un gruppo e con l’inganno le promettono soldi facili, nello specifico viene proposto di mettere like ad alcuni video in cambio di qualche bonifico di qualche decina di euro, in tal modo gli utenti ovviamente abbassano la guardia considerando soprattutto che i truffatori inviano veramente i bonifici, dopodiché però scatta la truffa vera e propria, i truffatori infatti propongono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro con la promessa di restituire la somma con gli interessi, inutile stare a dire che tale somma non farebbe mai ritorno al legittimo proprietario, se anche voi doveste incappare nella medesima dinamica, prestate molta attenzione e anzi uscite immediatamente dal gruppo dove venite aggiunti.