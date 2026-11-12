WhatsApp per Android prova la barra flottante che si restringe

Su WhatsApp per Android sta arrivando un cambiamento che salta all’occhio appena si apre l’app. La tradizionale barra in fondo allo schermo lascia il posto a una nuova barra di navigazione flottante, più compatta e capace di adattarsi in modo dinamico mentre si scorre tra le varie schermate. L’idea di fondo è piuttosto semplice: occupare meno spazio sul display e lasciare più respiro ai contenuti, senza però rinunciare all’accesso rapido alle sezioni principali dell’applicazione.

La novità ha fatto la sua comparsa con la beta 2.26.45.5 e la distribuzione avviene in modo graduale. Al momento riguarda soltanto alcuni degli iscritti al programma di test, quindi non tutti i beta tester la troveranno attiva nello stesso momento. È il classico approccio a piccoli passi che WhatsApp adotta spesso quando introduce modifiche all’interfaccia, così da raccogliere riscontri prima di estendere il rilascio a una platea più ampia.

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Una pillola sospesa al posto della vecchia barra

Credits: TecnoAndroid

La differenza rispetto al passato è evidente già al primo sguardo. Il nuovo elemento non risulta più fissato ai bordi dello schermo ma si presenta come una sorta di pillola sospesa sopra l’interfaccia, con un’impostazione che ricorda da vicino quanto succede su iOS. Un cambio di prospettiva che rende l’insieme più leggero e meno ingombrante, soprattutto sugli schermi più piccoli.

Non si tratta però soltanto di una questione di posizione. WhatsApp ha deciso di eliminare le etichette testuali che comparivano sotto ciascuna icona, puntando su una grafica più pulita ed essenziale. Cambia anche il modo in cui viene segnalata la scheda attiva: niente più pillola allungata a evidenziare la voce selezionata, ora c’è un indicatore circolare colorato che circonda l’icona in uso. Un dettaglio piccolo, certo, ma che contribuisce a dare un aspetto più ordinato all’intera interfaccia.

All’interno della barra trovano posto le sezioni Chat, Aggiornamenti, Contatti e Chiamate. Il nuovo componente è compatibile anche con la scheda Tu, per cui a seconda di come è configurato l’account alcuni utenti potrebbero ritrovarsi con ben cinque pulsanti virtuali nella parte bassa dello schermo.

Cosa succede durante lo scorrimento

La parte più interessante riguarda il comportamento della barra in movimento. Quando si scende nella lista delle conversazioni o nelle altre schermate dell’app, l’elemento si restringe progressivamente sia in larghezza sia in altezza, fino a trasformarsi in una piccola pillola. Anche in questa versione ridotta le icone restano comunque visibili, così da poter cambiare sezione senza dover prima tornare indietro. Basta invece uno scorrimento verso l’alto perché la barra riprenda gradualmente le dimensioni originali e torni a occupare un’area più ampia.

A completare il quadro c’è un effetto di sfocatura progressiva applicato sotto la barra. Serve a fondere meglio questo elemento con i contenuti sottostanti, evitando quel distacco troppo netto che altrimenti si creerebbe rispetto alla lista delle chat. Il risultato è un passaggio più morbido tra la navigazione e ciò che scorre dietro, con un effetto visivo meno spezzato.

Il nuovo design, infine, è pensato per funzionare con il layout edge to edge, vale a dire con le interfacce che sfruttano l’intera superficie dello schermo da un bordo all’altro. Una compatibilità che permette a WhatsApp per Android di valorizzare tutto lo spazio disponibile sui dispositivi più recenti, con la barra flottante che si appoggia sopra i contenuti invece di sottrarre loro una porzione fissa del display.

Fonte: TecnoAndroid