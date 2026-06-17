WhatsApp, nuovo widget per inviare note vocali in un tap

WhatsApp sta mettendo mano a un nuovo strumento pensato per chi vive di messaggi vocali e non ha mai tempo da perdere. Si tratta di un widget da piazzare direttamente sulla schermata principale dello smartphone, una scorciatoia che promette di tagliare tutti i passaggi intermedi. I primi test sono partiti da poco e qualche traccia interessante è già emersa nella beta più recente dell’app per Android.

In questo periodo gli sviluppatori sembrano lavorare su più fronti. Gli utenti aspettano ancora il widget dedicato agli aggiornamenti di stato, individuato qualche settimana fa ma non ancora disponibile, e nel frattempo prende forma anche questa nuova scorciatoia pensata apposta per le note vocali. Due progetti che procedono in parallelo, insomma, con l’obiettivo dichiarato di rendere tutto più immediato.

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Come funziona il nuovo widget per i vocali

Il meccanismo è di una semplicità disarmante. Oggi per mandare un vocale bisogna aprire l’app, cercare la chat giusta e solo a quel punto avviare la registrazione. Con questo widget il percorso si accorcia parecchio. Basterà toccare l’icona presente nella home del telefono e partirà subito la registrazione del messaggio vocale. I destinatari verranno scelti soltanto dopo, quando il file audio è già pronto. E qui c’è un dettaglio comodo, perché l’audio potrà essere inviato a una sola persona oppure a più contatti contemporaneamente.

L’idea di fondo è chiara. WhatsApp punta a velocizzare un gesto che molti compiono decine di volte al giorno, rendendolo il più intuitivo possibile. Niente fronzoli, niente passaggi superflui, solo il tasto da premere e via.

Cosa svela la beta per Android

Scavando nella beta di WhatsApp per Android 2.26.24.2 emergono alcuni particolari piuttosto concreti. Il widget dovrebbe occupare uno spazio di 3×1 sulla schermata principale, anche se le dimensioni potranno essere modificate a piacere da chi lo utilizza. Una flessibilità che fa sempre comodo, soprattutto per chi tiene la home ordinata in un certo modo.

C’è poi un aspetto che allarga il raggio d’azione di questa funzione. La stessa registrazione potrà essere sfruttata pure come aggiornamento di stato, non solo come messaggio diretto. In pratica si tratta di una feature pensata per fare più cose con un singolo gesto, evitando di entrare e uscire continuamente dall’app per attività diverse.