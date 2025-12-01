WhatsApp, nuova ondata di truffe: finti funzionari bancari in azione

WhatsApp è ancora alle prese con un grande numero di truffe, i cui autori hanno deciso proprio di scegliere la piattaforma come strumento necessario per diffonderle. La sicurezza è sempre stata fondamentale per WhatsApp, e dunque l’app di Meta sta facendo tutto per contrastare questo fenomeno, che purtroppo si espande sempre di più.

Ogni giorno centinaia di utenti ricevono messaggi apparentemente innocui, che in realtà nascondono dei tentativi di truffa. Possono essere messaggi che sfruttano la tecnica del phishing, oppure di altro genere. Ma l’obiettivo è sempre quello di estorcere informazioni. Le truffe inoltre si fanno sempre più innovative, sfruttando i punti deboli degli utenti per il proprio tornaconto.

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WhatsApp: ecco la nuova truffa con i falsi dirigenti

L’ultima truffa che sta circolando su WhatsApp utilizza una tecnica nuova per ingannare quanti più utenti possibili. In particolare, si tratta di una truffa bancaria, dove i criminali informatici si fingono dei funzionari bancari per cercare in primis di conquistare la fiducia degli utenti e poi vi truffarli.

Lo schema è molto simile a quella di un’altra truffa, quella dei finti poliziotti. In questo caso, i criminali informatici inviano un messaggio da parte di un numero sconosciuto agli utenti che hanno scelto come propria vittima.

Il profilo presenta un’immagine con il logo della Banca o di un finto funzionario, che si presenta come un dipendente della banca in questione. Dopo aver conquistato la fiducia degli utenti, il finto funzionario avvisa l’utente che sul suo conto ci sono dei problemi relativi a dei movimenti sospetti. A questo punto, non gli resta che chiedere all’utente i dati personali per accedere al proprio conto bancario.

Una volta avuto accesso a tutte queste informazioni, il criminale ha ottenuto il suo scopo, ovvero quello di truffare la povera vittima. Bisogna sempre ricordare che le banche non contattano mai i propri clienti su WhatsApp e di prestare dunque massima attenzione a questi tentativi.