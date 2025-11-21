WhatsApp iOS testa l’uso di due account sullo stesso dispositivo

WhatsApp è al lavoro per portare agli utenti una novità richiesta da tempo. L’arrivo di questo cambiamento era già nell’aria da un po’, e finalmente potrebbe davvero arrivare tra poco tempo. La novità di cui si sta parlando è la possibilità di gestire due account diversi all’interno dello stesso dispositivo.

I test si stanno effettuando su iOS, e questo porterebbe gli utenti a poter finalmente utilizzare un duplice account. Ad esempio uno personale e l’altro di lavoro, utilizzando lo stesso dispositivo.

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Non sono pochi gli utenti che per lavoro o per altri motivi hanno bisogno di avere due account con due numeri diversi, e finalmente WhatsApp ha dato ascolto a queste richieste, permettendo dunque la gestione di due account senza uscire dall’applicazione.

WhatsApp: su iOS finalmente in arrivo la gestione di due account

WhatsApp sta finalmente lavorando per dare agli utenti la possibilità di gestire due account diversi sulla stessa applicazione. Infatti, nella versione beta di iOS è stata scoperta una sezione nuova denominata “account list”. In questa sezione che si trova nel menu delle impostazioni, sarà possibile per gli utenti creare un nuovo account direttamente sulla stessa piattaforma. In realtà, l’account si potrà creare da zero, oppure si potrà collegare un account già esistente.

Si tratta di un passo in avanti davvero importante per WhatsApp, che permetterà così agli utenti di passare da un account all’altro accedendo alla sezione account list. Anche se si sta lavorando a diverse soluzioni per effettuare lo switch dei numeri.

La funzione al momento non è disponibile per tutti e prevede soltanto l’aggiunta di due account per dispositivo. Non si conoscono ancora le date in cui WhatsApp rilascerà questo incredibile aggiornamento, ma si spera possa arrivare al più presto, affinché si possa permettere a tutti di gestire i due account in maniera del tutto separata e in sicurezza.