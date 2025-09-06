WhatsApp Business su Android testa i temi personalizzati nelle chat

Nella beta 2.25.24.24 di WhatsApp per Android, in distribuzione nelle ultime ore agli iscritti al programma sviluppatori, fa la sua comparsa una funzione molto richiesta: la possibilità per gli account business di personalizzare i temi delle chat. Finora, infatti, le opzioni grafiche erano rimaste un’esclusiva degli utenti standard, mentre professionisti e aziende erano costretti a mantenere l’interfaccia predefinita.

La novità apre quindi la strada a una maggiore personalizzazione anche per chi utilizza WhatsApp come strumento di lavoro, avvicinando l’esperienza d’uso a quella degli account privati.

Oltre 20 temi e numerose varianti di colore

Gli sviluppatori che hanno testato la beta hanno individuato una nuova sezione dedicata alla scelta del tema. Qui sono disponibili più di 22 opzioni, accompagnate da una ventina di varianti di colore. In alcuni casi il numero di combinazioni può essere persino superiore.

La personalizzazione può riguardare una singola chat oppure essere impostata come tema predefinito per tutte le conversazioni, sia quelle già attive sia quelle future. Come avviene nella versione standard, i temi sono pensati per mantenere coerenza tra sfondo e “bolle” dei messaggi, garantendo leggibilità e un aspetto curato.

Le alternative non si fermano agli sfondi inclusi di default: si può caricare un’immagine personale o affidarsi a Meta AI, che permette di generare sfondi originali direttamente dall’app.

Rollout graduale della funzione

Secondo quanto riportato da WABetaInfo, la nuova opzione non è ancora visibile a tutti coloro che hanno installato l’ultima build beta. Il rilascio avviene in modo graduale, quindi potrebbero volerci ore o giorni prima che la funzione compaia anche sui dispositivi rimanenti.

Con l’introduzione dei temi negli account business, WhatsApp amplia ulteriormente le possibilità di personalizzazione della sua piattaforma. Un passo che dimostra l’attenzione verso le aziende, che potranno rendere le conversazioni più riconoscibili e aderenti alla propria identità visiva. Bisogna come sempre solo attendere e tutti potranno servirsi di questa grande novità.