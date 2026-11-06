WhatsApp, eventi aperti anche a chi non ha l’app: arriva il link

Organizzare un evento con WhatsApp adesso è possibile anche quando una parte degli invitati non usa l’app di messaggistica. La novità, annunciata da Meta, permette infatti di condividere un semplice link attraverso il quale chiunque può consultare i dettagli dell’appuntamento e rispondere all’invito, senza essere costretto a scaricare WhatsApp sul proprio telefono. Si tratta di un cambiamento piccolo solo in apparenza, perché tocca uno degli aspetti più fastidiosi quando si mette in piedi una cena, una festa o una riunione: raggiungere davvero tutte le persone coinvolte.

Fino a oggi chi preparava un incontro sulla piattaforma doveva fare i conti con un limite piuttosto evidente. Gli inviti restavano confinati all’interno dell’app e chi non l’aveva installata finiva tagliato fuori, oppure andava contattato a parte con un messaggio, una telefonata o un altro strumento. Con il link condivisibile questo passaggio scompare e l’organizzazione diventa più lineare, dato che basta inviare l’indirizzo a chi serve, ovunque si trovi, e lasciare che sia l’invitato a dare un’occhiata e a confermare la propria presenza.

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La nuova home per gli eventi di WhatsApp

Il cuore dell’aggiornamento è una sezione del tutto nuova chiamata “home per gli eventi”. L’idea alla base è semplice e piuttosto sensata, ovvero raccogliere in un unico spazio tutti gli strumenti che servono per dare forma a un incontro, così da non doverli cercare in giro per l’applicazione. Da questa schermata si potranno creare gli eventi, spedire gli inviti e tenere sotto controllo le conferme di partecipazione, quelle che nel linguaggio delle cerimonie e degli appuntamenti vengono indicate con la sigla RSVP.

Avere tutto a portata di mano cambia parecchio l’esperienza di chi si occupa della logistica. Invece di scorrere chat infinite per capire chi ha detto sì e chi ancora non si è fatto sentire, l’organizzatore troverà un quadro ordinato della situazione. La home per gli eventi punta proprio a questo, cioè a trasformare WhatsApp in uno strumento più strutturato per la pianificazione, senza perdere la praticità che ha reso l’app così diffusa.

Promemoria, accompagnatori e archivio degli appuntamenti

Le funzioni non si fermano alla creazione e all’invio degli inviti. Gli organizzatori avranno anche la possibilità di mandare promemoria personalizzati, utili per ricordare agli invitati l’appuntamento in arrivo ed evitare dimenticanze dell’ultimo minuto. Un dettaglio che chiunque abbia organizzato qualcosa conosce bene, perché tra impegni e notifiche di ogni tipo capita spesso che una data sfugga di mente.

C’è poi un’opzione pensata per le occasioni più informali, quella denominata “più uno”. Grazie a questa voce chi organizza può consentire agli invitati di portare con sé un accompagnatore, indicandolo direttamente al momento della risposta. In questo modo chi prepara l’evento ha un’idea più precisa del numero effettivo di partecipanti, aspetto tutt’altro che secondario quando bisogna prenotare un tavolo o calcolare quanto cibo comprare.

Per ritrovare gli incontri già creati, WhatsApp metterà a disposizione anche un archivio degli eventi, che conterrà sia gli appuntamenti passati sia quelli in programma. Questa raccolta sarà raggiungibile dalle impostazioni dell’app, selezionando la voce Eventi.

Fonte: TecnoAndroid