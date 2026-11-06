Dead by Daylight: nuove scuse e contenuti tolti a TheBurntPeanut

Behavior Interactive, lo studio che sviluppa Dead by Daylight, ha pubblicato una seconda dichiarazione di scuse e ha tolto allo streamer TheBurntPeanut tutti i contenuti che gli erano stati regalati durante una diretta. Il passo indietro arriva dopo giorni di polemiche nella comunità del gioco, che non aveva digerito la scelta di sbloccare in un colpo solo ogni personaggio e ogni oggetto disponibile per un creator arrivato da pochissimo. Stavolta il messaggio è comparso sul profilo ufficiale su X, mentre la prima comunicazione era stata affidata soltanto all’account secondario dedicato al titolo, un dettaglio che a molti giocatori non era sfuggito.

Come è nata la polemica su Dead by Daylight

Tutto parte da un membro del team che gestisce i rapporti con la community. Avrebbe deciso di testa propria di concedere allo streamer un account con tutti i contenuti sbloccati, proprio mentre era in diretta. Il malumore è esploso quasi subito. A lamentarsi sono stati soprattutto i creator che da anni seguono e promuovono Dead by Daylight senza aver mai ricevuto un trattamento simile. Il motivo è piuttosto semplice da capire: nel gioco i personaggi non disponibili all’inizio si ottengono con la valuta interna, e quelli su licenza possono richiedere un acquisto con soldi veri. Vedere tutto servito su un piatto d’argento a un nuovo arrivato non è andato giù a parecchie persone.

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A complicare il quadro c’è anche il passato di TheBurntPeanut. Alcuni utenti lo accusano di aver usato espressioni omofobe e di aver tenuto comportamenti problematici, critiche già emerse quando aveva collaborato con Fortnite. Per una parte dei giocatori la mossa dello studio è sembrata una forma di favoritismo, anche perché l’interesse dello streamer per il titolo era piuttosto recente.

C’è poi un episodio che ha gettato altra benzina sul fuoco. Lo stesso streamer, temendo reazioni negative, aveva proposto di restituire tutto quello che aveva ricevuto. Il supporto del gioco gli aveva risposto così: “POSSIAMO SOPPORTARE LE CRITICHE! PUOI TENERTI TUTTO!”. Una frase che non ha fatto altro che allargare la discussione e renderla ancora più accesa.

Le scuse di Behavior Interactive e le nuove regole

Nella nuova dichiarazione la software house spiega che il team aveva individuato uno streamer con un seguito molto ampio e aveva visto nell’occasione un modo per raggiungere nuovi giocatori. La decisione di regalargli i bonus, però, sarebbe stata presa senza alcun confronto interno. “Quando collaboriamo con un nuovo creator, normalmente esaminiamo attentamente i suoi contenuti precedenti per determinare se rappresenta i valori di inclusività che la nostra community si aspetta da noi”, si legge nel testo. In questo caso quelle verifiche non sono state svolte come si deve, e l’azienda lo ammette senza giri di parole.

Behavior Interactive ha riconosciuto anche che il messaggio inviato dal supporto, insieme ad altre risposte pubblicate durante la stessa conversazione, ha superato i limiti di ciò che è appropriato per il marchio e ha peggiorato la situazione.

Sul piano pratico i bonus sono stati rimossi dall’account dello streamer. Lo sviluppatore introdurrà nuove procedure di approvazione per le collaborazioni con i creator e sta rivedendo le proprie linee guida. Quanto al dipendente coinvolto, lo studio di Dead by Daylight ha fatto sapere di stare “adottando le misure interne appropriate”, senza aggiungere altro. I dettagli, ha precisato, rimarranno riservati.

Fonte: TecnoAndroid