Ops! Family: la Fibra costa fino a 5 euro in meno con le SIM

Da oggi, 5 novembre 2026, Ops! Italia amplia la sua proposta per la casa con Ops! Family, una nuova offerta di rete fissa costruita attorno a un meccanismo di convergenza piuttosto semplice. Più SIM si aggiungono, più cala il canone della Fibra, fino a un risparmio massimo di 5 euro al mese. L’operatore era entrato nel mondo del fisso a maggio 2025 e finora il listino contava soltanto due soluzioni, oggi chiamate Ops! Fibra smart e Ops! Fibra special. La prima è riservata a chi ha già una linea mobile con un’offerta attiva da almeno 7,50 euro al mese e costa 21,99 euro mensili invece di 25,99. La seconda, pensata per i nuovi clienti, viene proposta a 29,90 euro al mese e include senza costi extra una SIM con Ops Now da 100 Giga, che normalmente costerebbe 5,99 euro, ma solo con portabilità del numero. La nuova formula si affianca a entrambe ed è già in evidenza con un banner dedicato nella home page del sito ufficiale, oltre che nella sezione riservata alla Fibra.

Come funziona Ops! Family e quanto si risparmia

Il principio di Ops! Family è chiaro. Si attiva una linea in Fibra abbinandola fino a un massimo di 5 SIM Ops! Mobile, tutto con un’unica fattura, e per ogni scheda collegata il fisso si alleggerisce di 1 euro al mese. Il tetto massimo dello sconto è quindi di 5 euro mensili, che su base annua diventano 60 euro. Partendo da un canone base di 25,99 euro, il prezzo scende a 24,99 euro con una sola SIM, a 23,99 euro con due, a 22,99 con tre e a 21,99 con quattro. Con il pacchetto completo da cinque schede si arriva a 20,99 euro al mese.

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Per ciascuna SIM si può scegliere liberamente tra i piani attuali del listino mobile, ovvero Ops! Now a 5,99 euro, Ops! Smart a 7,50 euro, Ops! Plus a 9,99 euro e Ops! Pro a 14,99 euro al mese. Il costo di questi piani si somma naturalmente a quello scontato della Fibra. Su una sola delle cinque schede è possibile anche optare per Ops! Alarm a 2 euro al mese, una soluzione pensata soprattutto per i sistemi di allarme domestici. Le SIM incluse si ricaricano in automatico e l’importo finisce insieme alla Fibra in un’unica fattura, con un solo addebito mensile su conto corrente o carta di credito. Una scheda può essere rimossa in qualsiasi momento, ma in quel caso resta attiva come prepagata e il canone del fisso sale di 1 euro, perché viene meno lo sconto collegato.

Costi di attivazione, recesso e rete utilizzata

A differenza delle due offerte Ops! Fibra, sottoscrivibili esclusivamente al telefono, la nuova soluzione convergente si attiva direttamente online, verificando la copertura e procedendo subito con il pagamento. Al momento dell’acquisto si versa solo il costo di attivazione, pari a 39,99 euro una tantum per la Fibra e 9,90 euro per ogni SIM, quindi si parte da un minimo di 49,89 euro con una scheda. Se la linea fissa non può essere attivata, i 39,99 euro vengono rimborsati, mentre le SIM restano al cliente come prepagate con il primo mese incluso. In caso di recesso prima dei 24 mesi bisogna saldare le rate dell’attivazione Fibra non ancora pagate, da 5 euro ciascuna, più gli eventuali costi di disattivazione previsti dal contratto. Il modem è incluso e non va restituito in caso di disdetta. Per l’assistenza è disponibile il 4080, gratuito dalle SIM Ops!, oppure lo 0240709190 da qualsiasi operatore secondo la tariffa del proprio piano.

Sul fronte tecnico, la Fibra viaggia sulla rete FTTH di Open Fiber con velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload. Ops! Mobile è un MVNO del Gruppo Ops! Italia che opera come Air Time Reseller, cioè un virtuale che rivende traffico acquistato all’ingrosso da un altro operatore, curando marchio e assistenza mentre le SIM vengono fornite dall’operatore di appoggio. In questo caso si tratta di Noitel, che fa capo a Retelit Digital Services e finora ha lavorato come virtuale di tipo ESP sulla rete Fastweb e Vodafone attraverso l’aggregatore tecnico Plintron. Dal 23 ottobre 2026 Ops! Mobile ha però avviato la vendita delle nuove SIM Retelit Full su rete TIM, lanciando contestualmente un nuovo portafoglio mobile con due profili 5G. Il 5G base arriva fino a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload, mentre il 5G full raggiunge i 2 Gbps in download e i 300 Mbps in upload, senza alcuna limitazione.

Fonte: TecnoAndroid