WhatsApp: ecco le foto in verticale in 9:16 con grazie all’AI

WhatsApp sta distribuendo una nuova funzione basata su Meta AI che permette di espandere automaticamente le fotografie fino al formato verticale 9:16. Si tratta di uno strumento pensato per chi condivide spesso immagini dal telefono e si ritrova a fare i conti con proporzioni poco adatte allo schermo. La novità è comparsa nella versione beta 2.26.44.8 per Android e per il momento è riservata a una cerchia ristretta di utenti. Non è quindi ancora una funzione disponibile per tutti, ma il percorso sembra già tracciato. La piattaforma di messaggistica continua così ad arricchire il proprio editor interno con strumenti di intelligenza artificiale, puntando su un aspetto molto concreto della vita quotidiana di chi usa lo smartphone per scattare e condividere.

Come funziona l’espansione delle foto con Meta AI

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Credits: TecnoAndroid

L’idea alla base è piuttosto semplice. Una foto nata in un certo formato viene allargata da Meta AI fino a raggiungere le proporzioni verticali tipiche dei contenuti che riempiono lo schermo del telefono, cioè il 9:16. Il tutto avviene in modo automatico, senza dover passare per applicazioni esterne di fotoritocco o perdere tempo con ritagli manuali che spesso finiscono per sacrificare parti importanti dell’immagine.

Al momento la funzione è stata individuata soltanto nella beta per Android, e non tutti i tester la vedono comparire nell’app. È una dinamica abbastanza consueta per WhatsApp, che tende a rilasciare le novità in maniera graduale per verificarne il comportamento su un numero limitato di dispositivi prima di allargare la platea. La distribuzione su iOS e l’estensione a un pubblico più ampio sono comunque attese nel giro delle prossime settimane, quindi anche chi usa un iPhone dovrebbe poterla provare a breve.

Un problema che conoscono praticamente tutti

Il motivo per cui questa aggiunta può risultare utile è facile da intuire. A quasi tutti è capitato di scattare una bella fotografia e accorgersi, proprio nel momento di pubblicarla, che il formato non era quello giusto. Magari l’immagine era perfetta nella composizione, nella luce e nei soggetti, ma le proporzioni non si adattavano allo spazio a disposizione. Ne nascono bande vuote ai lati oppure tagli che rovinano l’inquadratura originale, con un risultato finale ben lontano da quello sperato.

Il problema si presenta soprattutto quando si passa dalle classiche immagini quadrate o orizzontali ai contenuti verticali, quelli pensati per occupare l’intero display dello smartphone. È un passaggio sempre più frequente, perché proprio questo tipo di formato domina il modo in cui oggi si guardano e si condividono le immagini sul telefono. Una foto orizzontale, per quanto ben riuscita, rischia di apparire piccola e poco valorizzata una volta inserita in uno spazio verticale.

Ed è qui che entra in gioco la nuova funzione di WhatsApp. Anziché costringere chi scatta a scegliere tra un ritaglio sacrificato e un’immagine circondata da spazi vuoti, l’intelligenza artificiale di Meta si occupa di estendere la foto fino a farla combaciare con il formato desiderato. Un intervento che punta a risolvere in pochi istanti una seccatura diffusa, rendendo più immediata la condivisione dei propri scatti. Per ora la novità resta confinata alla versione beta 2.26.44.8 per Android e a un gruppo selezionato di utenti, mentre l’arrivo su iOS e su un numero maggiore di account è previsto nelle prossime settimane.

Fonte: TecnoAndroid