WhatsApp e il codice che ruba l’account, ecco cosa sapere per non rischiare

Una truffa molto pericolosa ha trovato come veicolo perfetto per diffondersi proprio una delle applicazioni più utilizzate dagli utenti. Si tratta ovviamente di WhatsApp che oltre ad una piattaforma piena di funzioni che possono aiutare gli utenti nella quotidianità, è anche suo malgrado veicolo di tante truffe, alcune anche molto pericolose.

L’avvento dei social ha portato purtroppo all’azione molti criminali che sfruttano proprio il web per trovare le proprie vittime e estorcere denaro ed informazioni. WhatsApp è tra le applicazioni più colpite, questo perché viene utilizzata da milioni di utenti e ogni giorno ha un traffico di circa miliardi di messaggi.

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WhatsApp, attenzione a non condividere nessun codice

La truffa che sta mietendo centinaia di vittime è molto semplice, ma allo stesso tempo è estremamente efficace. Il meccanismo sfrutta sempre un codice di verifica che se condiviso può far perdere l’accesso al proprio account.

Il modo in cui il codice viene richiesto agli utenti è sempre diverso, può essere tramite un finto concorso, un finto sondaggio o scuse di questo tipo. L’obiettivo, invece, non cambia mai, ed è quello di avere accesso a tutte le informazioni che gli utenti celano nel proprio account.

Se il malintenzionato inserisce il numero di telefono di un utente per tentare di accedere all’account, sul telefono della vittima arriverà un SMS con un codice di verifica. Purtroppo, inviando quel codice di verifica ai malintenzionati, si dà completo accesso a tutte le informazioni presenti sull’account. Nei casi più gravi si può addirittura arrivare a perdere il proprio account e tutte le informazioni presenti all’interno.

Il proprio profilo, inoltre, può essere utilizzato per tentare di frodare altri utenti, in un circolo vizioso che potenzialmente potrebbe non finire mai.

In questi casi si rivela indispensabile proteggere le proprie informazioni personali, e ciò significa anche non condividere nessun tipo di codice, anche se richiederlo sono i contatti che si conoscono.