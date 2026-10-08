WhatsApp Beta, le Chat con restrizioni non si sincronizzano

Su WhatsApp Beta stanno arrivando le Chat con restrizioni, una funzione che porta un po’ più in là la logica della Privacy avanzata della chat e che ora comincia a comparire sugli smartphone dei primi tester. Non è l’unica novità degli ultimi giorni. Il team dell’app di messaggistica sta distribuendo parecchie aggiunte a chi usa la versione in anteprima, tra cui la possibilità di creare un gruppo partendo dai risultati di un sondaggio e l’accesso a storie, post e Reel condivisi con gli account Instagram e Facebook.

L’ultima build nasconde poi qualche passo avanti sulla barra di navigazione flottante, un elemento che potrebbe cambiare in modo piuttosto visibile l’aspetto dell’applicazione. Ma andiamo con ordine, partendo dalla novità più concreta.

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Come funzionano le Chat con restrizioni su WhatsApp Beta

Se ne parlava già da qualche settimana e adesso il rollout sembra davvero partito, almeno per una prima fetta di beta tester. L’idea di fondo è semplice. Rispetto alla Privacy avanzata della chat c’è una differenza che pesa parecchio: una conversazione impostata come Chat con restrizioni non viene sincronizzata sugli altri dispositivi collegati all’account e resta disponibile soltanto sul dispositivo principale dell’utente.

Anche la scelta del nome probabilmente non è casuale. Con questa etichetta il team di WhatsApp evita che qualcuno finisca per considerare “meno sicure” tutte le chat in cui la privacy avanzata non è attiva, un fraintendimento che con la vecchia denominazione poteva nascere abbastanza facilmente.

Per attivare la funzione bisogna entrare nelle impostazioni della singola conversazione con un tap sul nome dell’interlocutore, scegliere l’opzione apposita e accendere l’interruttore nella pagina dedicata, che spiega anche a cosa serve lo strumento. Al momento le Chat con restrizioni riguardano solo le conversazioni individuali. Nei gruppi compare ancora la voce Privacy avanzata della chat.

La distribuzione è graduale e interessa alcuni tester con almeno la versione 2.26.39.11 di WhatsApp Beta. Nei prossimi giorni la platea dovrebbe allargarsi, prima del debutto nella versione stabile dell’app.

La barra flottante perde le etichette

Sul fronte estetico il lavoro continua. Da qualche giorno si sa che l’app sta rinnovando la propria barra di navigazione, rendendola flottante e più moderna. Nella prima versione individuata la barra mostrava le etichette con il nome delle diverse schede. Nella seconda, quella emersa con l’ultima beta, le scritte sono sparite e restano solo le icone.

Non è un dettaglio da poco. Per chi apre l’app per la prima volta, o in generale per chi ha poca dimestichezza con lo strumento, le etichette sono un aiuto prezioso. Gli utenti di lunga data invece sanno benissimo a quale scheda corrisponde ogni icona e per loro una barra senza testo risulterebbe più pulita, anche solo perché occupa meno spazio sullo schermo.

Va detto che si tratta di modifiche ancora in sviluppo, nascoste nel codice di WhatsApp Beta e non ancora rese disponibili agli utenti. Il design definitivo della barra flottante potrebbe quindi essere diverso da quello visto finora.

Come aggiornare l’app o provare le novità in anteprima

Su Android basta raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store e toccare Installa oppure Aggiorna per avere l’ultima versione disponibile. Chi preferisce provare in anticipo le funzioni in arrivo può iscriversi al programma beta e scaricare WhatsApp Beta per Android. Quando il programma risulta temporaneamente al completo resta comunque la strada dell’installazione manuale dei relativi file APK.

Fonte: TecnoAndroid