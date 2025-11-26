WhatsApp: attenti al gruppo truffa, rubano soldi con estrema facilità

Al giorno d’oggi, ognuno di noi utilizza costantemente WhatsApp per restare in connessione con i proprietari, l’applicazione rappresenta infatti una risorsa divenuta ormai fondamentale poiché ci permette di messaggiare in tempo reale con le persone che fanno parte della nostra vita, questa caratteristica insieme alle funzionalità garantite da meta all’applicazione l’hanno resa nel corso del tempo il software maggiormente presente nei dispositivi diffusi nel mondo.

Questo insieme di elementi dunque hanno permesso WhatsApp di parlarsi un bacino utenti che supera tranquillamente 2 miliardi e continua a crescere senza sosta mese dopo mese, dinamica che di fatto rende WhatsApp una vera e propria piazza globale in grado di collegare tutti quanti sotto il medesimo software, tutto ciò sicuramente rappresenta un traguardo impareggiabile per la società, ma purtroppo racchiude anche dei problemi che ormai sono noti da diverso tempo.

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Il problema principale senza ombra di dubbio rappresentato dalle truffe online perpetrate da alcuni utenti decisamente poco raccomandabili, nello specifico per le dei truffatori che da diverso tempo ormai usano WhatsApp per ingannare vittime su vittime e ottenere denaro facilmente, le enorme mole di utenti infatti è un incentivo decisamente importante per i truffatori.

Il fenomeno anche in Italia

Purtroppo questo fenomeno colpisce anche in Italia e anche con una discreta incidenza, numerose persone infatti sono incappate già in questo pericolo e ogni giorno nuove truffe arrivano sotto gli occhi degli esperti, l’ultima entrata in circolazione sembra davvero peculiare, i truffatori infatti tramite un gruppo WhatsApp contattano le vittime proponendo loro guadagni facili semplicemente mettendo like ad alcuni video su YouTube, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori di YouTube e inviano realmente dei bonifici per poi chiedere a loro volta un bonifico di qualche centinaio di euro promettendone nella restituzione, non è tutto alla vittima si promette una somma più elevata di quelle inviata, ma poi i truffatori spariscono nel nulla.