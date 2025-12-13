WhatsApp: attenti a questo gruppo svuota conti correnti

Al giorno d’oggi l’applicazione più utilizzata su ogni smartphone senza ombra di dubbio WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanee vanta infatti un bacino di utenti davvero incredibile che continua a crescere giorno dopo giorno, ovviamente si tratta di un traguardo importante dal momento che WhatsApp al momento rappresenta uno standard praticamente inarrivabile per tutte le aziende concorrenti, grazie alle sue funzionalità davvero interessanti.

Un maggior numero di utenti però, oltre a significare tante cose positive purtroppo ne implica anche almeno una negativa, tra questi utenti infatti è presente una cerchia di utenti poco raccomandabili che ovviamente vogliono sfruttare l’applicazione nel modo sbagliato, nello specifico facciamo riferimento ai truffatori che purtroppo colpiscono indisturbati ormai da diverso tempo, anche l’Italia purtroppo non è esente da questo fenomeno e sta soffrendo di numerosi attacchi che colpiscono gli utenti comuni, oggi non a caso vi portiamo il caso di una nuova truffa che ormai colpisce in Italia costantemente e in modo davvero subdolo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Truffa del falso gruppo per lavorare con YouTube

La truffa in questione si presenta alla vittima tramite un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza nessun tipo di preavviso, i truffatori una volta inseriti gli utenti in questo gruppo propongono loro di ottenere soldi facilmente mettendo like ad alcuni video oppure commentandone di altri, la cosa paradossale è che i bonifici vengono veramente inviati alle vittime, in modo da far passare loro la guardia, dopodiché però i truffatori chiedono al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaia di euro promettendo di restituire l’intera somma con gli interessi, ovviamente tale cifra non farebbe mai ritorno al legittimo proprietario e i truffatori di dileguerebbero in un batter d’occhio, di conseguenza se anche voi doveste finire in un gruppo di questo tipo non scrivete e non rispondete e anzi uscite immediatamente non appena vi è possibile in modo da evitare di correre rischi di qualsiasi genere.