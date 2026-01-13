WhatsApp apre ufficialmente il 2026 introducendo una serie di novità pensate per migliorare la gestione e la comunicazione all’interno delle chat di gruppo. Dopo un finale di 2025 caratterizzato da piccoli aggiornamenti grafici e funzionali, il team di sviluppo ha scelto di iniziare il nuovo anno puntando su strumenti pratici, orientati al contesto e all’organizzazione delle conversazioni collettive. Le nuove funzioni sono già in fase di distribuzione globale su Android e iOS e mirano a rendere le chat di gruppo più chiare, espressive e utili nella pianificazione di attività condivise.

Descrizione del membro: più contesto nei gruppi

La prima novità riguarda l’introduzione della descrizione del membro, una funzione che consente agli utenti di aggiungere una breve descrizione visibile all’interno di una specifica chat di gruppo. Lo scopo è fornire contesto sul proprio ruolo o sulla propria funzione all’interno di quel gruppo, evitando ambiguità soprattutto nelle conversazioni più affollate. La descrizione non è obbligatoria, può essere diversa da gruppo a gruppo e non è visibile al di fuori della chat in cui viene impostata. Questo approccio permette di mantenere la flessibilità tipica di WhatsApp, aggiungendo al tempo stesso uno strumento utile per gruppi di lavoro, organizzazione di eventi o community numerose.

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Sticker con testo personalizzato

WhatsApp amplia anche le possibilità espressive introducendo una nuova funzione per la creazione di sticker basati sul testo. Gli utenti possono digitare una parola o una breve frase e trasformarla automaticamente in uno sticker, scegliendo tra diverse varianti grafiche proposte dall’app. Gli sticker generati possono essere inviati sia nelle chat di gruppo che in quelle individuali, salvati tra i preferiti o aggiunti a raccolte personalizzate. È una funzione semplice, ma pensata per rendere la comunicazione più immediata e visiva, senza la necessità di ricorrere a sticker predefiniti o di terze parti.

Promemoria per gli eventi nei gruppi

Un’altra novità riguarda la gestione degli eventi nelle chat di gruppo. WhatsApp introduce la possibilità di aggiungere promemoria personalizzati per i partecipanti, così da ridurre il rischio di dimenticanze e migliorare il coordinamento. I promemoria possono essere associati a eventi già presenti nella chat e notificano gli utenti in prossimità dell’appuntamento. La funzione è pensata soprattutto per gruppi legati a impegni ricorrenti, attività sportive, incontri di lavoro o eventi sociali, rafforzando il ruolo di WhatsApp come strumento di organizzazione quotidiana, oltre che di messaggistica.