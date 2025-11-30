Whatsapp, addio ai vocali interminabili: i sottotitoli si attivano così

Il lavoro di WhatsApp per cambiare la propria piattaforma e renderla un’app completa è sempre molto attivo. Meta ha deciso di integrare nuove funzioni su una delle sue applicazioni di punta, per migliorare sempre di più l’esperienza.

Spesso WhatsApp per i suoi aggiornamenti si basa sulle richieste degli utenti, e su ciò che essi vorrebbero che venga aggiunto sull’applicazione. Ad esempio, spesso gli utenti che utilizzano WhatsApp si lamentano di dover ascoltare note vocali interminabili da parte dei propri contatti. Infatti, a ciascun utente possono arrivare anche note di decine di minuti, rendendo l’ascolto un vero e proprio strazio.

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Per fortuna, WhatsApp ha apprezzato anche a questo, e ha introdotto una funzione che può migliorare questo aspetto e far risparmiare del tempo prezioso agli utenti.

WhatsApp, come attivare la trascrizione delle note vocali

La funzione in questione che è stata aggiunta da WhatsApp, è la trascrizione dei messaggi vocali. Con questo aggiornamento WhatsApp ha pensato proprio all’arrivo di note vocali interminabili, e il tempo che si può risparmiare se queste note venissero convertite in testi scritti.

Al momento, infatti, WhatsApp permette agli utenti di generare dei sottotitoli sotto alle note vocali, che rappresentano la trascrizione scritta di tutto ciò che è stato detto a voce nella nota.

Attivarli è molto semplice, e basterà fare tap sulla nota audio che si vuole trascrivere, per far apparire un piccolo menu. Tra le voci di questo menu c’è scritto anche Trascrivi, e cliccando su quest’ultimo WhatsApp, genererà i sottotitoli della trascrizione.

Questo è un passo molto importante per WhatsApp, che rendere più accessibili i vocali. Spesso infatti si in luoghi pubblici e non si possono ascoltare, invece con la nuova trascrizione è possibile accedere al contenuto in qualsiasi momento. Come sempre, WhatsApp garantisce la privacy delle conversazioni, anche se si trascrive il contenuto.