Bend Studio, il nuovo gioco co-op potrebbe arrivare nel 2027

Il prossimo gioco di Bend Studio, lo sviluppatore di proprietà di Sony conosciuto soprattutto per Days Gone, potrebbe vedere la luce molto prima di quanto chiunque immaginasse. Secondo una nuova indiscrezione, considerata piuttosto credibile, il team starebbe lavorando a un gioco cooperativo in terza persona che verrebbe presentato e forse persino pubblicato nel corso del 2027. Il progetto, stando alle voci, si troverebbe in una fase di sviluppo decisamente più avanzata rispetto a quanto si pensasse fino a oggi.

Bend Studio e un calendario che sorprende

La notizia ha colto molti di sorpresa, e il motivo è semplice. Le informazioni circolate in precedenza indicavano che Bend Studio avesse avviato questo nuovo progetto soltanto a giugno 2025, dopo la cancellazione del suo gioco open world in formato live service mai annunciato ufficialmente. Quella decisione era arrivata nei primi mesi dello stesso anno e aveva avuto conseguenze pesanti anche sul personale. Lo studio con sede in Oregon aveva infatti dovuto rinunciare al 30% della propria forza lavoro, una riduzione che rende ancora più complicato portare avanti una produzione ambiziosa in tempi stretti.

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Lanciare un titolo che con ogni probabilità rientra nella fascia tripla A in meno di tre anni sarebbe oggi quasi impensabile, almeno partendo da zero. Proprio per questo la spiegazione più logica è che gli sviluppatori siano riusciti a recuperare buona parte del codice e delle risorse grafiche create per il gioco poi accantonato. Sul nuovo progetto i dettagli restano pochissimi. L’unica certezza emersa riguarda la sua natura, visto che non si tratterà di un titolo live service. Sarà invece un’esperienza cooperativa con visuale in terza persona, una formula che punta chiaramente sul gioco condiviso tra più utenti.

Niente seguito per Days Gone

Una cosa appare piuttosto chiara fin da subito: non sarà un sequel di Days Gone. Sony aveva notoriamente respinto la proposta di un secondo capitolo diversi anni fa, nonostante il gioco uscito nel 2019 avesse ottenuto una redditività più che dignitosa. Una scelta che all’epoca aveva lasciato perplessi parecchi appassionati, convinti che la serie meritasse una continuazione.

Il rapporto tra il colosso giapponese e questa proprietà intellettuale però è sempre stato un po’ curioso. Ad aprile 2025 Sony ha comunque pubblicato Days Gone Remastered insieme al DLC Broken Road, arricchendo l’esperienza con diversi contenuti inediti. Tra questi figurano Horde Assault, una modalità arcade dedicata alla sopravvivenza, oltre a una modalità Permadeath e a una pensata per lo Speedrun. Un’operazione che lascia intendere come l’azienda credesse almeno in parte nel potenziale del marchio. Era previsto anche un adattamento cinematografico della saga, ma quel progetto sembra ormai essersi arenato, dato che non arrivano aggiornamenti da oltre quattro anni.

Per quanto riguarda le piattaforme, la componente cooperativa del nuovo titolo fa pensare a un’uscita non limitata alla console di casa. Proprio come accaduto con Helldivers, il gioco di Bend Studio dovrebbe con buona probabilità arrivare su PC in contemporanea con la versione per PlayStation 5.

Fonte: TecnoAndroid