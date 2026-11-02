Corvette 2007 e 2027: con l’inflazione il prezzo è quasi uguale

Quanto costava davvero una Corvette nuova vent’anni fa rispetto a oggi? Mettendo a confronto i listini della Corvette 2007 e della Corvette 2027, la prima sembra costare quasi la metà della seconda. Basta però applicare l’inflazione per scoprire che le due generazioni hanno un prezzo praticamente identico. Sfogliare vecchie riviste, film o pubblicità e sorridere (o sospirare) davanti a quanto fossero economiche auto e benzina è un passatempo diffuso. Il punto è capire se gli appassionati di allora facessero davvero affari migliori o se sia solo l’aumento del costo della vita a dare questa impressione.

La C6 del 2007 e i suoi prezzi rivalutati

La sesta generazione, la C6, aveva debuttato al Salone di Detroit nel gennaio 2004 ed era entrata in produzione quell’estate come modello 2005, sia coupé sia cabriolet. Entrambe montavano il nuovo V8 LS2 da 6.0 litri capace di 400 cavalli. Per il 2006 gli acquirenti hanno avuto a disposizione un’opzione ancora più cattiva con il ritorno della Z06, questa volta spinta da un V8 LS7 aspirato da 7.0 litri e 505 cavalli. La versione base offriva due carrozzerie e la scelta tra cambio manuale o automatico, mentre la Z06 della serie C6 è sempre stata proposta solo come coupé con trasmissione manuale.

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Stando ai documenti dell’epoca, nell’autunno del 2006 la Corvette 2007 coupé di base costava EUR 40.275, circa 38.700 euro, comprese le spese di consegna da circa 710 euro. Riportata ai valori attuali con i dati del Bureau of Labor Statistics del Dipartimento del Lavoro statunitense, quella cifra sale a circa 62.900 euro. La cabriolet partiva da circa 45.500 euro, pari a circa 73.900 euro di oggi, e sostituire il manuale a sei marce con l’automatico a sei rapporti richiedeva circa 1.100 euro in più (circa 1.750 euro attualizzati). Per la più potente Z06 serviva un impegno economico ben diverso, visto che il cartellino indicava circa 60.200 euro, ossia circa 97.800 euro ai valori odierni.

Quanto costa la Corvette 2027

Vent’anni dopo la Corvette è una macchina profondamente diversa. Con la C8 è arrivato il motore centrale e, se nel 2020 la gamma iniziale si limitava alla Stingray base, oggi le versioni sono sei con cinque motorizzazioni distinte. Restano comunque in listino una coupé e una cabriolet d’ingresso oltre alla Z06, quindi il confronto diretto tra le due epoche regge.

La coupé base della Corvette 2027 costa EUR 66.054, circa 63.500 euro incluse spese di consegna da circa 2.150 euro, una cifra incredibilmente vicina ai circa 62.900 euro rivalutati della C6. In più oggi di serie c’è un automatico a doppia frizione con otto rapporti. La roadster arriva a circa 69.500 euro, risultando così circa 4.450 euro più economica della cabriolet del 2007 attualizzata. La Stingray e la nuova Grand Sport da circa 76.400 euro, che in fatto di aderenza supera persino la Z06, ricevono per il 2027 un inedito V8 da 6.7 litri con 535 cavalli.

Discorso diverso per la Z06, che è senza dubbio rincarata. La versione C8 adotta un V8 aspirato da 5.5 litri che scarica 670 cavalli sulle ruote posteriori e costa circa 104.700 euro nell’allestimento base 1LZ, circa 6.800 euro in più rispetto alla Z06 della serie C6 rivalutata. Un altro cambiamento rilevante tra le due generazioni è la disponibilità di una Z06 cabriolet, offerta a circa 110.700 euro.

Chi vuole spendere ancora di più sulla C8 ha parecchie possibilità. La ZR1 aggiunge due turbocompressori al V8 con albero piatto della Z06 e raggiunge 1.064 cavalli, con prezzi di circa 169.800 euro in versione coupé e circa 178.400 euro come cabriolet. In cima alla gamma c’è la ZR1X, una Corvette a trazione integrale fortissima sul quarto di miglio, con due motori elettrici anteriori che portano la potenza complessiva a 1.250 cavalli. Il suo prezzo parte da circa 195.800 euro, ovvero circa 172.000 euro in più di una buona C6 usata.

Fonte: TecnoAndroid