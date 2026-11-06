GTA 6, preordini digitali a 7,71 milioni: incasso da 751 milioni

Le cifre sui preordini di GTA 6 continuano a salire e raccontano già un successo che in molti davano per scontato. Secondo le ultime stime dell’agenzia di analisi SensorTower il nuovo capitolo di Grand Theft Auto ha raggiunto quota 7,71 milioni di preordini digitali con un incasso pari a 751 milioni di dollari, cioè circa 645 milioni di euro. Un risultato che basta da solo a superare le vendite di altri titoli di punta del 2026, e parliamo di giochi che sono già sugli scaffali.

L’aspetto più curioso è proprio questo. Grand Theft Auto 6 non è ancora uscito eppure il volume di denaro raccolto con le sole prenotazioni lo colloca davanti a produzioni importanti già disponibili sul mercato. Un dato che dice molto sull’attesa che circonda il gioco e sulla fiducia del pubblico verso la serie.

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Come sono cresciuti i preordini di GTA 6 nelle ultime settimane

Per capire la portata di questi numeri conviene guardare indietro di qualche settimana. SensorTower segue con regolarità l’andamento delle prenotazioni digitali del titolo e lo scorso 20 ottobre aveva registrato il superamento della soglia dei 6 milioni di copie preordinate. In quel momento l’incasso stimato si aggirava intorno ai 600 milioni di dollari, più o meno 515 milioni di euro.

Il confronto con la rilevazione più recente mostra una crescita costante. Dai poco più di 6 milioni di allora si è passati a 7,71 milioni, quindi circa 1,7 milioni di copie prenotate in più. Sul fronte economico il salto è di circa 150 milioni di dollari, che in euro fanno all’incirca 130 milioni aggiuntivi finiti nelle casse grazie ai giocatori che hanno deciso di assicurarsi il gioco con largo anticipo. Non si tratta quindi di un picco legato soltanto all’apertura dei preordini. Il ritmo prosegue anche a distanza di tempo e questo è forse l’elemento più interessante dell’intera faccenda, perché indica un interesse che non si sgonfia dopo l’entusiasmo iniziale.

Un lancio sempre più vicino e numeri da record

Il lancio di GTA 6 si avvicina e la curva delle prenotazioni sembra seguire lo stesso andamento. Più la data si fa concreta e più cresce il numero di persone che sceglie di non aspettare l’ultimo momento. Va ricordato che i valori diffusi da SensorTower sono stime e riguardano esclusivamente il canale digitale. Le copie fisiche prenotate nei negozi restano quindi fuori da questo conteggio, il che lascia intuire come il quadro complessivo possa essere ancora più ampio di quello che emerge dai dati.

Già così però il successo commerciale del titolo appare evidente. Raccogliere oltre 7 milioni di preordini digitali e superare la soglia dei 750 milioni di dollari prima ancora della pubblicazione è un traguardo che pochi giochi possono vantare. Il paragone con gli altri titoli più venduti del 2026 rende l’idea in modo ancora più chiaro, visto che Grand Theft Auto 6 li ha già lasciati alle spalle senza essere arrivato nelle mani dei giocatori.

La serie di Grand Theft Auto ha sempre avuto un peso enorme nell’industria videoludica e il nuovo capitolo sembra confermare questa tradizione fin dalla fase delle prenotazioni. L’agenzia di analisi continuerà a monitorare l’andamento dei preordini di GTA 6 nelle prossime settimane, e l’ultima fotografia disponibile parla di 7,71 milioni di copie digitali prenotate per un incasso di 751 milioni di dollari.

Fonte: TecnoAndroid