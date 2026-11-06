Waze potrebbe mostrare i ciclisti Garmin agli automobilisti

Una nuova funzione potrebbe presto permettere a Waze di mostrare la posizione dei ciclisti che utilizzano gli smartwatch Garmin, avvisando così gli automobilisti della loro presenza lungo il percorso. Le due aziende sembrano infatti lavorare insieme a un’integrazione che porterebbe chi pedala direttamente dentro la navigazione. Sulla carta è un’idea semplice ma potenzialmente molto utile per chi condivide la strada con auto e furgoni ogni giorno.

I primi indizi arrivano dall’ultimo aggiornamento dell’app Garmin Connect, giunta alla versione 5.31. Al suo interno compare la possibilità di “condividere le proprie uscite con Waze” attraverso una nuova voce chiamata Waze Location Sharing. Per il momento i dettagli restano piuttosto vaghi, eppure il codice individuato lascia già intravedere un meccanismo abbastanza chiaro nelle sue linee generali.

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Come funzionerebbe la condivisione tramite LiveTrack

Stando a quanto emerge dalle prime stringhe di codice, l’app di navigazione potrebbe sfruttare i dati di posizione di LiveTrack di Garmin per segnalare ai conducenti nelle vicinanze dove si trovano i ciclisti. Lo scopo, con ogni probabilità, è aiutare chi sta al volante a prestare maggiore attenzione a chi si muove su due ruote lungo lo stesso tragitto. Una sorta di occhio in più sulla strada, insomma, alimentato direttamente dall’orologio al polso di chi pedala.

Un aspetto da non trascurare riguarda la privacy. Non ci sarebbe infatti alcuna condivisione automatica perché toccherebbe agli stessi ciclisti attivare manualmente l’opzione. In questo modo ognuno potrebbe decidere liberamente se rendersi visibile agli utenti di Waze oppure continuare a pedalare senza comparire su nessuna mappa altrui.

Decisamente meno chiaro è il modo in cui gli sportivi appariranno sullo schermo dei guidatori. Waze segnala già i pericoli stradali, quindi è ragionevole immaginare un avviso simile che compaia quando un’auto si avvicina a un incrocio o a una zona con un ciclista nei paraggi. Si tratta però soltanto di un’ipotesi, dato che nel codice non ci sono ancora indicazioni precise sull’aspetto grafico o sulle modalità con cui la notifica verrebbe mostrata.

Le recenti novità di Waze e i possibili tempi di arrivo

L’eventuale collaborazione con Garmin arriverebbe in una fase piuttosto vivace per l’app di navigazione. Negli ultimi tempi Waze ha portato i propri avvisi all’interno della navigazione dei veicoli elettrici di Rivian e ha introdotto una modalità dedicata alle moto, accompagnata da un’impostazione vocale definita “meno chiacchierona”. Non solo, perché adesso il servizio mostra anche i semafori presenti sul percorso. La possibile integrazione con gli smartwatch Garmin si aggiungerebbe quindi a una serie di aggiornamenti pensati per rendere gli spostamenti più sicuri e leggibili.

Sulle tempistiche invece è difficile sbilanciarsi. Le funzioni che emergono dal codice di un’applicazione si trovano spesso in una fase molto iniziale di sviluppo e possono richiedere parecchio tempo prima di arrivare nelle mani degli utenti. Nel caso di Garmin Connect fare previsioni è ancora più complicato, perché l’app non viene analizzata con frequenza e manca quindi uno storico utile per stimare quanto passi di solito tra la comparsa di una novità nel codice e il suo debutto ufficiale.

Fonte: TecnoAndroid